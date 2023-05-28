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Lexus GX следующего поколения: новые изображения

28.05.2023 3162 0 0

На этой неделе японская компания опубликовала новый тизер, приоткрывающий новые особенности внешнего вида будущего внедорожника. Каким он будет?

Модель GX, являющаяся по сути люксовой версией внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, появилась в 2002 году. Спустя 7 лет дебютировало второе поколение, которое после нескольких рестайлингов выпускается и по сей день. Давно подошло время для смены генерации, и уже скоро миру представят полностью новый автомобиль. В середине этого месяца мы уже делали рендеры нового GX на основе первых двух тизеров, однако теперь у нас есть возможность разглядеть частично форму боковин и кормы внедорожника.

Рендер нового GX

Сбоку новый GX не будет похож ни на одну другую модель Лексуса. Он получит оригинальную форму бокового остекления со «ступенчатой» подоконной линией, похожее решение применялось на другом японском внедорожнике – Nissan Terrano II, выпускавшемся с 1993 по 2006 годы. Боковины будут сделаны относительно простыми, выделяются разве что массивные угловатые колёсные арки, вызывающие ассоциации с новым Land Rover Defender. Как будто от него же взяты крупные практически квадратные зеркала. Ещё один оригинальный элемент боковин – чёрный молдинг, на задних стойках, визуально объединяющий заднее и боковые окна. Что же касается кормы внедорожника, то здесь появятся выполненные единой светодиодной полосой фонари угловатой формы. Также на тизере можно разглядеть задний дворник, который теперь будет располагаться в более традиционном месте.

Рендер нового GX

По имеющейся информации, новый Lexus GX сохранит рамную конструкцию и разделит платформу со старшими внедорожниками Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX последнего поколения. Подтверждённых данных о моторах пока нет, разве что ожидается появление гибридных модификаций. Нынешний же GX предлагается с единственным мотором – бензиновым «атмосферником» V8 4.6, комплектующимся 6-ступенчатым «автоматом».

Премьера нового Lexus GX состоится 8 июня.

Нынешний Lexus GX
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Нынешний Lexus GX
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Нынешний Lexus GX
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Между тем, несколько дней назад появились новые тизеры ещё одной новинки Lexus – большого трёхрядного кроссовера TX.  

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