Конкурент BMW X7 снова показался на фото: новые тизеры Lexus TX

Американское подразделение корпорации Тойоты зарегистрировало пару названий – Grand Highlander и Lexus TX – ещё несколько лет назад. Тогда стало известно, что их дадут родственным большим кроссоверам, главным рынком для которых окажутся Штаты. При этом Toyota Grand Highlander уже дебютировал: его презентация прошла в начале февраля этого года. Совсем скоро наступит очередь его «брата» – Lexus TX.

Первый тизер Lexus TX

Первый тизер новинки бренда Lexus был опубликован в начале текущего месяца: на нём запечатлена часть боковины будущего кроссовера. У TX собственный дизайн: судя по снимку, модель получила иные задние фонари и «парящую» крыша (за счёт чёрных стоек). Вероятно, передняя часть оформлена в том же стиле, что и последние новинки премиального бренда – паркетник RX и минивэн LM. Значит, Lexus TX может получить трапециевидную радиаторную решётку с мозаичным рисунком.



Новый тизер Lexus TX

Стоит отметить, что в линейке бренда новинка фактически займет пустующее место RX L, так как SUV новой генерации «растянутой» версии лишили. В компании пока по-прежнему не раскрывают габариты Lexus TX, напомним, длина Toyota Grand Highlander равна 5116 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1781 мм, а расстояние между осями – 2946 мм. Для сравнения, у «почившего» Lexus RX L габариты составляли 5000 х 1895 x 1710 мм, колёсная база – 2790 мм.



На фото: салон Lexus TX

Теперь японский производитель опубликовал пару новых тизеров Lexus TX: на этот раз на снимках запечатлён интерьер. Как и предполагалось, у кроссовера трёхрядный салон (как и у родственного Гранда). Судя по снимку, сидения расположены согласно посадочной формуле 2+2+2, при этом второй ряд представляет собой два отдельных кресла. Интерьер отделан в тёмно-сером цвете и имеет белую прострочку. На втором снимке видны элементы дверных панелей Lexus TX, оформленные в актуальном фирменном стиле, а также часть передней панели с боковым дефлектором вентиляции. Каким окажется место водителя и центральные органы управления системами автомобиля, мы узнаем позже.



На фото: Toyota Grand Highlander

В основу Lexus TX ляжет та же модульная платформа GA-K, на которой базируется родственный кроссовер Toyota. Официальной информации о технике будущего кроссовера Lexus пока по-прежнему нет. Как Kolesa.ru сообщал ранее, среди зарегистрированных товарных знаков числились обозначения TX350, TX500h и TX550h+, а значит, модель предложат как с «традиционным» ДВС, так и в виде «обычного» и подзаряжаемого гибридов.



Напомним, у Toyota Grand Highlander в роли базового выступает бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра, его отдача составляет 269 л.с.; он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Также в гамме «родственника» есть гибрид, в основе которого лежит «атмосферник» объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором; совокупная мощность этой установки составляет 246 л.с. У топовой версии Hybrid Max в основе системы находится турбомотор 2.4, работающий с электродвигателем и шестиступенчатым «автоматом»; суммарная отдача равна 367 л.с. Привод Grand Highlander – передний или полный (в зависимости от исполнения).



На фото: салон Toyota Grand Highlander

В компании отметили, что презентация трёхрядного большого кроссовера Lexus TX пройдёт в начале следующего месяца, 8 июня. Скорее всего, производство новинки наладят на предприятии Toyota в Индиане, где выпускают Grand Highlander, который пока что не вышел на рынок. В конкуренты TX прочат большей кроссовер баварской марки – BMW X7.

