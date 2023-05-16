На прошлой неделе японская компания распространила первые тизеры нового внедорожника. Пользуясь ими, мы решили составить представление о том, как будет выглядеть новинка.

Среднеразмерный внедорожник Lexus GX впервые был представлен в 2002 году на Международном автосалоне в Детройте. Он является люксовой версией модели Toyota Land Cruiser Prado. Второе поколение внедорожника дебютировало в конце 2009 года, с тех пор GX получил несколько заметных рестайлингов, последний из которых произошёл в 2019 году, в этом виде внедорожник выпускается и по сей день. Его можно назвать одним из долгожителей современного автомобильного рынка, однако уже скоро ему на смену придёт полностью новая модель.

Рендер нового Lexus GX

Несколько дней назад были опубликованы первые тизеры новинки, на которых изображены фрагменты передней части и фонарей. GX получит более угловатый дизайн, его фары будут выполнены в стиле старшего внедорожника LX, однако их форма будет оригинальной за счёт появившихся «клыков» с внешней стороны. Обращает на себя внимание массивный капот с углублением в центральной части, а его разъём сделают полностью горизонтальным, переходящим в выштамповки на боковинах. Появятся угловатые колёсные арки с пластиковыми накладками. Форма бокового остекления пока нигде не засвечена, можем лишь предположить, что она будет перекликаться с моделью LX. По задней части информации тоже информации немного, ясно лишь то, что фонари будут сделаны единым элементом с узкой светодиодной полоской во всю ширину крышки багажника, как и на других новинках марки.

Рендер нового Lexus GX

По предварительным данным, новый Lexus GX сохранит рамную конструкцию и разделит платформу с Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX последнего поколения. Можно ожидать появления турбированных 6-цилиндровых моторов, аналогично старшим моделям, и гибридных модификаций. Нынешний же GX предлагается с единственным двигателем – бензиновым атмосферным V8 4.6 в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Премьера новинки ожидается в следующем месяце.

Нынешний Lexus GX 1 / 3 Нынешний Lexus GX 2 / 3 Нынешний Lexus GX 3 / 3

Сегодня в России официальный ценник на нынешний Lexus GX составляет 7 525 000 рублей в версии Executive 5, а самая дорогая комплектация Premium Sport оценивается в 8 001 000 рублей. Все варианты оснащены вышеупомянутым мотором V8 мощностью 296 л.с. (438 Нм).

Между тем, компания Lexus готовит ещё одну новинку – большой трёхрядный кроссовер TX на базе нового Toyota Grand Highlander. Что же касается уже представленных моделей, то в начале года был продемонстрирован новый кроссовер Lexus RX во внедорожной версии.