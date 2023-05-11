Новинки ×
  • Анонсирован новый Lexus GX, который обрисует следующий Land Cruiser Prado

Анонсирован новый Lexus GX, который обрисует следующий Land Cruiser Prado

11.05.2023 702 0 0

Внедорожник премиум-бренда представят уже в июне. А вот точной даты премьеры родственного нового вездехода Тойоты пока нет.

Компания Lexus поделилась первыми тизерами свежего внедорожника GX. Модель объявлена «совершенно новой» (all-new), стало быть, речь идет о долгожданном третьем поколении. В американском офисе марки заявили, что вездеход раскроется «скоро», зато европейское подразделение указало конкретную дату – 9 июня. Кстати, анонс от «старосветского» отделения может говорить о том, что Лексус решил расширить географию продаж своего внедорожника, ведь предшественник в основном обитает в Штатах, странах Ближнего Востока и Азии. Ну и напомним, что рамный Lexus GX уходящего поколения в строю аж с 2009 года, внешность в последний раз меняли в 2019-м, а два года спустя переделали салон.

1 / 2
2 / 2

Судя по картинкам, у нового вездехода будет более агрессивный дизайн экстерьера. Модели достанется капот с «выемкой», фары станут у́же, а задние фонари объединит, видимо, функциональная красная плашка. Интерьер еще не засвечен, впрочем, следующему GX, скорее всего, оставят возвышающийся над передней панелью дисплей мультимедиа-системы.

Информация о начинке модели третьей генерации тоже пока не рассекречена. По неофициальным данным, Lexus GX сохранит раму и разделит платформу с Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX (если точнее, то речь идет об укороченной версии «тележки» GA-F, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA). Также модель может получить гибридные версии. Нынешний GX представлен с бензиновым «атмосферником» V8 4.6 (на варианте для США он выдает 305 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом», модель имеет постоянный полный привод.

Lexus GX уходящего поколения
1 / 3
Lexus GX уходящего поколения
2 / 3
Lexus GX уходящего поколения
3 / 3

Следом за вездеходом Lexus в новое поколение должен перейти и родственный Toyota Land Cruiser Prado, то есть «третий» GX намекнет на то, какой окажется модель Тойоты.

Между тем японский премиум-бренд скоро раскроет еще одну новинку: накануне был опубликован тизер большого кроссовера Lexus TX (это брат Toyota Grand Highlander), а сегодня дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться этот SUV.

внедорожник авторынок новинки Lexus Lexus GX Toyota Toyota Land Cruiser Prado

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы По каким причинам в ГИБДД могут отказать в перерегистрации автомобиля или постановке на учет Мы уже разбирались в том, как оформить куплю-продажу автомобиля и поставить его на учет, а также с тем, можно ли сделать это не в своем регионе и что будет, если не зарегистрировать машин... 603 0 0 08.05.2023
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz E-Klasse III W211 Mercedes Е-класса в кузове W211 стали любить особенно сильно после того, как вышло следующее поколение – W212. Только с выходом 212-го пришло понимание того, что последний «настоящий» Е-клас... 3581 2 0 07.05.2023
Статьи / Обзор Два мотора, две коробки и пять комплектаций: первое знакомство с BAIC X35 Число новых китайских брендов, приходящих в Россию в последний год, таково, что может показаться, что пришли уже все. Но на самом деле это не так, и даже не все крупнейшие имена отметились в... 1962 2 3 05.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 10978 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 7157 17 2 23.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 6805 11 4 02.03.2023
Change privacy settings