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Большой кроссовер Lexus TX: новые изображения

11.05.2023 303 0 0

Японский бренд готовит к премьере новый трёхрядный кроссовер, который получит индекс TX. Пользуясь имеющимся тизером, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Первая информация о готовящихся больших кроссоверах Toyota и Lexus появилась ещё несколько лет назад. В феврале этого года состоялась премьера паркетника Toyota, который получил новое имя Grand Highlander. А на этой неделе был опубликован первый официальный тизер родственной ему модели от бренда Lexus, который позволяет составить некоторое представление о его внешнем виде.

Рендер нового Lexus TX

Судя по имеющемуся изображению задней боковой части автомобиля, общая структура кузова новинки будет идентична модели Grand Highlander. Кроссовер Lexus TX получит такие же двери и колёсные арки, при этом задние крылья и задние боковые окна оригинальные. Иначе сделаны и задние стойки, которые будут выполнены в чёрном цвете, а в верхней части бокового остекления появится хромированный молдинг. Кроссовер получит новые фонари, которые, скорее всего, будут выполнены единым элементов во всю ширину задней части, как на других новых моделях Лексус. По передней части пока нет никакой информации, можем лишь предположить, что она также будет сделана в актуальном стиле компании с крупной решёткой радиатора, встроенной в бампер. Кроме того, версию от Lexus отличают окрашенные в цвет кузова накладки на колёсные арки и нижнюю часть кузова.

Рендер нового Lexus TX

Новый большой кроссовер будет построен на той же платформе GA-K, что и Grand Highlander (также на ней сделаны Toyota Camry, RAV4, Highlander и Lexus ES последних поколений). Размеры кузова должны быть близки к Тойоте, длина которой составляет 5116 мм, колёсная база – 2946 мм. Подтверждённой информации о моторной гамме пока нет, однако ранее были зарегистрированы индексы TX350, TX500h и TX550h+, которые предполагают появление гибридных модификаций. Что же касается Grand Highlander, то базовый кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 2.4 мощностью 269 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Самая производительная модификация Hybrid Max имеет гибридную установку с этим же мотором, электродвигателем и 6-ступенчатым «автоматом», совокупная мощность системы – 367 л.с.

Toyota Grand Highlander
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Toyota Grand Highlander
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Toyota Grand Highlander
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Между тем, в прошлом месяце состоялась премьера нового минивэна Lexus LM.        

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