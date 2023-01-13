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Новому Lexus RX подготовили внедорожную версию

13.01.2023 798 0 0

Японская компания представила несколько концептов на Токийском автосалоне и специальном мероприятии Tokyo Outdoor Show 2023.

История Lexus RX началась в 1998 году: эта модель открыла сегмент премиальных SUV. За прошедшие годы кроссовер успел несколько раз сменить генерацию, новое пятое поколение было представлено в начале минувшего лета. Напомним, экстерьер остался практически нетронутым, однако новый RX получил другой салон и иную технику. Теперь у кроссовера появится «вездеходная» версия, подходящая для длительных поездок за пределы города.

На фото: концепт Lexus RX Outdoor
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На фото: концепт Lexus RX Outdoor
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Японский производитель в рамках автосалона в Токио представил концепт Lexus RX Outdoor. В основу такого кроссовера легла версия RX 450h+, она представляет собой подзаряжаемый гибрид с системой полного привода E-Four. Совокупная отдача силовой установки PHEV с 2,5-литровым четырёхцилиндровым мотором составляет 306 л.с. В состав системы входит литий-ионная батарея ёмкостью 18,1 кВт*ч, чисто на электротяге такой кроссовер способен проехать около 65 км. В гибридном режиме на разгон с места до «сотни» у этой модели уходит примерно 7 секунд.

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У концептуального кроссовера Lexus RX Outdoor длина и ширина остались неизменными – 4890 мм и 1920 мм соответственно. В свою очередь высота у такого SUV равна 1720 мм, что на 20 мм больше, чем у обычного RX. Общая высота с учётом установленной крыши равна 1930 мм (на 210 мм больше), а показатель с используемой палаткой на крыше – 3310 мм (на 1590 мм выше).

Такая кемпинг-версия получила радиаторную решётку чёрного цвета, алюминиевую вставку в нижней части переднего бампера, чёрные оконные рамы и соответствующие дверные ручки. Кроме того, такой автомобиль получил новый цвет кузова и внедорожные шины размером 18 дюймов.

На фото: концепт Lexus GX Outdoor
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На фото: концепт Lexus GX Outdoor
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Подобное исполнение подготовили и для внедорожника: речь идёт о концепте Lexus GX Outdoor, который получит электролебёдку. В его основе лежит версия GX 460, предлагаемая в Северной Америке и на Ближнем Востоке. Вариант оснащается двигателем V8 DOHC объёмом 4,6 литра. Его габариты остались прежними, высота с учётом сложенного тента на крыше составляет 2400 мм (на 520 мм больше), с палаткой – 3260 мм (на 1380 мм больше); ширина с учётом лестницы равна 3830 мм (+1950 мм).

На фото: концепт Lexus RZ Sport
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На фото: концепт Lexus RZ Sport
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Компания Lexus представила и другие концепты в ходе Токийского автосалона и специального мероприятия Tokyo Outdoor Show 2023. Так, одним из них стал шоу-кар RZ Sport, в основу которого лёг компактный электрический кроссовер RZ, дебютировавший в апреле прошлого года (его ближайшие родственники – Toyota bZ4X и Subaru Solterra). У нового концепта заниженная на 35 мм подвеска, дополнительные аэродинамические элементы, расширенные колёсные арки, новые 21-дюймовые диски. За счёт «оперения» длина увеличилась на 78 мм (до 4883 мм), а ширина – на 90 мм (до 1985 мм). В салоне четыре отдельных кресла-ковша. Ещё у концепта RZ Sport оба электромотора выдают 204 л.с. (у обычной версии на задней оси установлен 109-сильный электродвигатель), совокупная мощность – 408 л.с.

На фото: концепт багги Lexus ROV 2
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На фото: концепт багги Lexus ROV 2
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Также производитель показал ещё один концепт водородного багги – ROV 2. У шоу-кара, рассчитанного на двоих седоков, регулируемая подвеска и кресла с амортизацией. Его оснастили 1,0-литровым рядным трёхцилиндровым мотором DOHC4, работающим на сжатом водороде. У такого багги безвоздушные шины и четырёхточечные ремни безопасности.

Ещё на выставке показался внедорожник LX 600 Offroad от Team Jaos. Команда проехала на этом автомобиле по маршруту гонки Baja 1000 (считается одной из самых изнурительных гонок по бездорожью в мире). В его основе лежит американская версия Lexus LX 600. Техника стандартная – 415-сильный битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра, работающий в паре с десятиступенчатым «автоматом».

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