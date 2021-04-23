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  • Lexus NX нового поколения попался шпионам: ещё в камуфляже, но дизайн давно раскрыт

Lexus NX нового поколения попался шпионам: ещё в камуфляже, но дизайн давно раскрыт

23.04.2021 487 0 0

Премьеру паркетник второй генерации может справить в ближайшее время. По неофициальным данным, модель обзаведется подзаряжаемой гибридной версией с установкой от родственного RAV4.

 

В феврале в Сеть выложили видеоролик со сменившим поколение кроссовером Lexus NX. То видео считается фирменным, его быстро удалили, однако многие успели сделать скриншоты, так что дизайн модели уже не секрет. Тогда мы предположили, что следом за «утечкой» сам Lexus поделится хотя бы тизерами, но нет, премиум-бренд до сих пор хранит молчание. Между тем недавно в Японии начали попадаться тестовые машины, и пусть они до сих пор в камуфляже, но зато «живьем»: снимки нового NX опубликовали в Твиттере пользователи Akira6905 и toras528. К слову, кросс первой генерации в строю с 2014-го, в 2017-м он пережил рестайлинг.

Паркетник сохранил силуэт предшественника, радиаторная решетка по-прежнему в виде веретена, оставили и треугольники в окнах передних дверей, а зеркала все так же на отдельных ножках. Светодиодные ходовые огни теперь интегрированы в фары, задние фонари сделали более строгими, вдобавок они теперь соединены красной полоской. Вроде бы эта линия должна светиться, но у притормозившей машины на шпионском фото она осталась темной. Впрочем, не исключено, что ее просто заклеили.

Салон же полностью новый. Дисплей мультимедийной системы отныне «прилеплен» к передней панели, а не торчит из нее, еще убрали тачпад, то есть экран сенсорный. Также «второй» Lexus NX получил виртуальную «приборку», новый селектор коробки расположен ближе к водителю, рукоятки открывания дверей теперь в подлокотниках. Аналоговых круглых часов модель лишилась.

Скриншоты с якобы фирменного видео Lexus NX нового поколения, их выложили на форуме clublexus.com
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Скриншоты с якобы фирменного видео Lexus NX нового поколения, их выложили на форуме clublexus.com
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Скриншоты с якобы фирменного видео Lexus NX нового поколения, их выложили на форуме clublexus.com
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Скриншоты с якобы фирменного видео Lexus NX нового поколения, их выложили на форуме clublexus.com
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По предварительным данным, паркетник построен на платформе GA-K, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Та же «тележка» лежит и в основе нынешнего Toyota RAV4 (ближайшим родственником «первого» Lexus NX является предыдущий же RAV4). Ожидается, что, как и прежде, у SUV будут базовая версия NX 200 и обычный гибрид (его индекс точно пока неизвестен – то ли прежний NX 300h, то ли новый NX 350h). А еще, возможно, появится подзаряжаемый гибридный вариант NX 450h+ с установкой от Toyota RAV4 PHV (название для Японии, в Штатах это RAV4 Prime).

Lexus NX первого поколения
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Lexus NX первого поколения
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Lexus NX первого поколения
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Напомним, у Тойоты передние колеса вращают через электромеханический вариатор работающий по экономичному циклу Аткинсона «атмосферник» A25A-FXS 2.5 (177 л.с., 219 Нм) и электромотор мощностью 182 л.с. (270 Нм), на задней оси установлен отдельный электродвигатель (54 л.с., 121 Нм), под полом салона расположена батарея емкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача RAV4 PHV – 306 л.с.

На рынок Lexus NX нового поколения должен выйти до конца текущего года. Некоторые японские СМИ считают, что презентацию проведут уже в мае.

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