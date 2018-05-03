Линейка Dacia пополнится новой моделью

Скорее всего, в продуктовом ряду бюджетной румынской марки появится еще один кроссовер.

В текущем году румынская Dacia празднует свое 50-летие. В честь данного события производитель опубликовал фотоподборку со своими достижениями и наиболее значимыми событиями. Напомним, в 1999 году румынская компания перешла под контроль Renault, который наладил выпуск доступных моделей для ряда рынков под маркой Dacia. Последний снимок на фото-таймлайне демонстрирует загадочную модель, кузов которой полностью прикрыт холстом.

Возможно, новинкой Dacia станет кроссовер Renault, выпуск которого будет налажен на российском заводе бренда в Москве, там уже, кстати, идет подготовка мощностей. Публичная премьера «паркетника» C-класса запланирована на август текущего года в рамках Московского автосалона. Производитель пока не сообщает название кроссовера и технические детали, отмечая лишь, что модель будет глобальной и Россия станет первым рынком, на котором она поступит в продажу.

Ходят слухи, что «паркетник», построенный на модернизированной платформе B0, будет иметь купеобразный силуэт. Renault планирует продавать его, помимо нашей страны, в Бразилии, Китае и Южной Корее, причем для последней, возможно, автомобиль переведут на продвинутую платформу.

Вероятно, Renault не собирается отступать от своей стратегии и выпустить новый кроссовер под брендом Dacia на тех рынках, где модели Logan, Sandero и Duster продаются под румынской маркой.

Напомним, осенью прошлого года был представлен кроссовер Dacia Duster нового поколения. Журналисты портала «Колеса.ру» уже провели первое знакомство с «посвежевшим» SUV, который визуально от своего предшественника практически не отличается.