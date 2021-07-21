Линейку нового Mercedes-Benz S-Class пополнила версия подзаряжаемого гибрида

Над S-Class седьмого поколения немецкая компания работала с 2015 года, хотя его официальная презентация прошла не так давно: в начале сентября прошлого года. Продажи флагмана Mercedes-Benz на европейском рынке снижаются в течение последних пяти лет, наиболее заметным стал спад в «ковидном» 2020-ом: тогда дилеры реализовали 6239 экземпляров, что на 41% меньше, чем годом ранее. В текущем году у модели положительная динамика – за первые пять месяцев клиенты купили 5211 единиц, что в 2,3 раза больше, чем в январе-мае 2020-го.



На фото: Mercedes-Benz S 580 e

В дальнейшем показатели продаж «эски», вероятно, ещё вырастут: модель серии W223 получила новую модификацию – теперь для заказа доступен подзаряжаемый гибрид – Mercedes-Benz S 580 e. Визуально такой автомобиль практически не отличается от версий с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Единственное, по чему можно узнать версию, это дополнительный лючок, расположенный с левой стороны: за ним скрывается разъём для зарядки батареи гибрида.



Гибридная версия есть как у короткобазного варианта Mercedes-Benz S-Class (его длина равна 5,2 метра), так и у «растянутого» седана (длина – 5,3 метра). У автомобилей нового поколения литий-ионная батарея находится под полом багажника, тогда как у предшественника она располагалась за спинкой заднего дивана. Объём грузового отсека бензоэлектрического седана равен 350 литрам, что по-прежнему меньше, чем у версий с традиционным ДВС (показатель – 535 литров).

Ёмкость тягового аккумулятора составляет 28,6 кВт*ч. В комплект входит базовый «зарядник» переменного тока мощностью 11 кВт, а опционально доступно зарядное устройство постоянного тока на 60 кВт. При использовании второго варианта разряженную батарею можно «заправить» за 30 минут.



На фото: салон Mercedes-Benz S 580 e

В основе гибридной силовой установки заднеприводного седана S 580 e находится 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель M256 мощностью 367 л.с. (максимальный крутящий момент – 500 Нм). Электромотор интегрирован в девятиступенчатую автоматическую коробку передач, он выдаёт 150 л.с. (480 Нм). Совокупная отдача гибридной системы равна 510 л.с., крутящий момент – 750 Нм.

Снаряженная масса подзаряжаемого гибрида S 580 e равна 2365 кг: это на 270 кг больше по сравнению с аналогичным параметром полноприводного бензинового варианта S 580 4Matic (2095 кг). На разгон с места до «сотни» гибридному седану Mercedes-Benz S-Class следующего поколения требуется 5,2 секунды, тогда как «полноприводник» без батареи выполняет это упражнение за 4,4 секунды. Максимальная скорость новинки в чисто электрическом режиме равна 140 км/ч, а запаса хода хватает на 113 км (расчёт вели по циклу WLTP), что почти в два раза больше, чем у предшественника.



Сейчас европейские дилеры бренда уже начали принимать заказы на гибридный Mercedes-Benz S-Class новой генерации. Цены известны – стоимость бензоэлектрической модификации флагмана стартует с отметки 123 736 евро (эквивалентно примерно 10,8 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, за полноприводный бензиновый вариант S 580 4Matic в Европе просят не менее 126 366 евро (около 11 млн рублей).

Напомним, на старте продаж для нового S-Class были заявлены рядные шестицилиндровые двигатели. Версию S 350 d оснастили 286-сильным турбодизелем объёмом 2,9 литра (600 Нм). Для исполнения S 400 d этот мотор форсировали до 330 л.с. (700 Нм). Версия S 450 получила под капот 3,0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 367 л.с. (500 Нм), а у S 500 его мощность увеличена до 435 л.с. (520 Нм). Ещё есть «мягкие гибриды»: они дополнены 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, который включается на старте и добавляет 22 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Ко всем версиям в комплект идёт коробка передач 9G-Tronic.

