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Лишившийся рамы минивэн Toyota Innova: новые изображения

03.11.2022 151 1 0

Полноценная премьера MPV третьего поколения состоится в ближайшее время. Модель получит гибридную версию.

 

Первый тизер некоего нового минивэна индонезийское подразделение компании Toyota распространило неделю назад. И вот опубликовано еще одно изображение, вдобавок местное издание AutonetMagz раздобыло 3D-картинку MPV. Название модели все еще не объявлено, однако азиатские профильные медиа уверены, что к премьере готовится Toyota Innova следующей генерации (в Индонезии полное имя нынешнего однообъемника звучит как Toyota Kijang Innova).

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Напомним, в предыдущем, втором по счету, поколении вэн пребывает с 2015 года (в 2020-м модель пережила рестайлинг), он имеет рамную конструкцию, а его ближайшими родственниками являются актуальные пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner. Однообъемник адресован не только Юго-Восточной Азии, но также Индии, странам Африки и Ближнего Востока.

В новом поколении Innova лишится рамы и заднего привода: по предварительным данным, минивэн будет базироваться на тойотовской архитектуре TNGA. Считается, что свежий MPV окажется чуть крупнее предшественника, хотя габаритов индонезийские СМИ еще не знают. Длина актуальной Toyota Innova (в индонезийской спецификации) составляет 4735 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1795 мм, колесная база – 2750 мм.

Предыдущий тизер

Подтвердилась информация о том, что следующий вэн предложат в виде гибрида: у машины на свежей картинке есть значок Hybrid. Ожидается, установка будет базироваться на основе двухлитрового мотора. «Традиционные» версии тоже останутся, но дизели якобы отправят в отставку. Нынешний минивэн оснащается (в зависимости от страны) дизельными двигателями 2GD-FTV 2.4 и 1GD-FTV 2.8, бензиновая линейка включает «атмосферники» 1TR-FE 2.0 и 2TR-FE 2.7.

Toyota Innova уходящего поколения
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Toyota Innova уходящего поколения
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Toyota Innova уходящего поколения
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В Индонезии Toyota Innova нового поколения представят в ближайшее время, следующая на очереди – Индия, там премьера модели намечена на 25 ноября. К слову, индийцам еще будет доступен близнец Innova от Suzuki (у предыдущего минивэна Тойоты клона нет).

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1 комментарий
03.11.2022 15:31
lulfiftisk

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