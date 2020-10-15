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  • Обновлённый рамный минивэн Toyota Innova: теперь «роскошные» версии (есть телевизор)

Обновлённый рамный минивэн Toyota Innova: теперь «роскошные» версии (есть телевизор)

15.10.2020 196 0 0

Переживший рестайлинг однообъемник Тойоты освоил еще один рынок – теперь модель доступна и индонезийским клиентам. Машине подправили дизайн экстерьера, техника же прежняя.

 

Первые шпионские фото обновленного рамного вэна Toyota Innova были сделаны в Индонезии, ожидалось, что именно там и дебютирует такая модель, ведь это ее историческая родина. Но нет, мировая премьера посвежевшего MPV прошла несколько дней назад во Вьетнаме, и лишь сегодня представили индонезийскую версию. При этом у нее оказались свои особенности. Напомним, Innova актуального поколения в строю с 2015-го, ее ближайшими родственниками являются пикап Toyota Hilux и созданный на его базе внедорожник Fortuner – эти модели обновили еще летом. В Индонезии полное имя вэна звучит как Kijang Innova.

Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Внешне MPV изменился так же, как вьетнамская Innova: однообъемник получил новую радиаторную решетку в стиле Hilux и иной передний бампер. Поворотники и противотуманки разделили – первые теперь спрятаны в черных треугольных вставках, а противотуманки стали меньше и переехали ниже. В дорогих версиях у головной оптики светодиодная начинка. «Внедорожный» вариант с пластиковым обвесом по периметру кузова в Индонезии зовется просто Toyota Venturer (во Вьетнаме это Innova Venturer), и только ему там положены 17-дюймовые колеса – у остальных модификаций они 16-дюймовые. В салоне – новые материалы отделки.

Обновленная Toyota Venturer для Индонезии
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Обновленная Toyota Venturer для Индонезии
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Обновленная Toyota Venturer для Индонезии
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В Индонезии расширена линейка комплектаций – добавлены «богатые» версии G Luxury и V Luxury. У таких машин два отдельных кресла во втором ряду. Впрочем, с «капитанскими» сиденьями вместо дивана модель там можно было приобрести и раньше (Venturer тоже семи-, а не восьмиместный). Зато мультимедийная система в V Luxury – новая, с 9-дюймовым тачскрином (в версиях попроще – 8-дюймовый экран и, кстати, это максимум для вьетнамской Innova). Кроме того, в исполнениях V Luxury и Venturer есть ионизатор воздуха, климат-контроль и отдельный дисплей для пассажиров второго ряда – он крепится к основанию расположенного между передними сиденьями подлокотника (такой «телевизор» в Индонезии был доступен и прежде, а вот во Вьетнаме его нет). Камера заднего вида – уже в «базе».

Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Обновленная Toyota Kijang Innova для Индонезии
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Двигатели прежние: на индонезийском рынке Kijang Innova доступна с бензиновым четырехцилиндровым мотором 1TR-FE 2.0 мощностью 139 л.с. (только такой есть у модели во Вьетнаме) и дизелем 2GD-FTV 2.4, выдающим 149 л.с. Оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Полного привода у Innova нет, только задний.

Цена обновленного минивэна стартует с отметки в 337 600 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 1 789 000 рублей по актуальному курсу. Для Индонезии Innova производят локально.

Позже рестайлинговый вэн доберется и до других стран Юго-Восточной Азии, а также до Африки, Индии и Ближнего Востока. Кое-где у Innova еще бывают бензиновый мотор 2TR-FE 2.7 и турбодизель 1GD-FTV 2.8. Последний, к слову, для родственных Toyota Hilux и Fortuner модернизировали: увеличены мощность и крутящий момент (в Таиланде, например, со 177 л.с. и 450 Нм до 204 л.с. и 500 Нм), также доработана система охлаждения. Вполне возможно, что такой дизель достанется и минивэну.

В России рамный MPV не представлен, в отличие от Hilux и Fortuner.

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