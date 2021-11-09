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  • Lotus готовит свой первый кроссовер: компания опубликовала пару тизеров

Lotus готовит свой первый кроссовер: компания опубликовала пару тизеров

09.11.2021 51 0 0

Пока что модель известна под внутризаводским индексом Type 132. Вероятно, официальным названием новинки станет Lambda.

 

О собственном автомобиле сегмента SUV в компании Lotus думают как минимум с 2006 года: тогда дебютировал шоу-кар APX. Правда, тот проект так и остался не более чем концептом. Напомним, несколько лет назад производитель Lotus Cars был куплен крупным китайским холдингом Geely, в собственности которого сейчас в том числе и бренд Volvo. С появлением нового собственника у Lotus изменились в том числе и задачи, в частности, речь шла о расширении модельного ряда за счёт кросcовера.

Патентные изображения первого паркетника появились в Сети осенью 2017-го, кроме того, ранее сообщалось, что серийный автомобиль получит название Lambda. Пока что официально автомобиль известен под внутризаводским индексом Type 132. Ожидается, что он выйдет на рынок в 2022 году. Сейчас компания запустила тизерную кампанию.

Как мы сообщали ранее, первый кроссовер Lotus окажется электромобилем. В единственной опубликованной фотографии и коротком видеотизере показана только передняя часть будущей новинки и то не полностью. Так, виден фрагмент воздухозаборника и «кусочек» сплиттера, созданного из углеродного волокна. Судя по оформлению этих элементов, модель получит дизайн с использованием геометрических фигур (треугольников).

Тизер Lotus Lambda

Как отметили в компании, заглушка, которая займёт место традиционной решётки радиатора, имеет активные заслонки, с помощью смены положения они помогают либо уменьшить сопротивление воздуха (в закрытом положении), либо дополнительно охладить электромоторы (в открытом варианте). Для презентации системы был снят ролик Breathe, что можно перевести с английского как «дыши».

Официальных сведений о «начинке» первого «электрокроссовера» Lotus пока нет. По информации британского издания Autocar, у Lambda будут только полноприводные версии с двухмоторной силовой установкой. Предполагается, что максимальная отдача системы составит 761 л.с. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику, вероятно, понадобится меньше трёх секунд. Ожидается, что на выбор модели предложат пару тяговых разной емкости – на 90 и 120 кВт*ч; максимальный запас хода во втором случае составит около 650 км.

На фото: логотип бренда Lotus

Производство кроссовера Lotus Lambda компания намерена наладить на мощностях завода холдинга Geely, который расположен в Ухане (Китай). Примерно через год после премьеры новинки, в 2023-ем, обещает дебютировать паркетник, известный под заводским индексом Type 133. Известно, что эта модель окажется купеобразной версией Lambda. Позже, в 2026-ом, на конвейер предприятия в Хетеле (Норфолк, Англия) встанет «зелёный» спорткар с индексом Type 135 (его разработка ведётся совместно с Alpine).

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