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  • ЛУКОЙЛ выбран поставщиком смазочных материалов для автомобилей «Москвич»

ЛУКОЙЛ выбран поставщиком смазочных материалов для автомобилей «Москвич»

06.04.2023 69 0 0

ЛУКОЙЛ победил в конкурсе на поставку смазочных материалов для обеспечения послепродажного обслуживания всего модельного ряда автомобилей, выпускаемых Московским автомобильным заводом «Москвич».

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ были выбраны автопроизводителем благодаря высоким эксплуатационным свойствам, качеству и сбалансированной цене. Согласно договору Компания будет поставлять синтетические масла моторной группы вязкостью 5W-30 и 0W-30 класса API SP – новейшей спецификации моторных масел. Такие масла снижают риск преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) и обеспечивают высокий уровень защиты от износа современных бензиновых двигателей с прямым впрыском либо турбонаддувом, работающих при более высоком давлении в цилиндрах. Первая партия всесезонного моторного масла ЛУКОЙЛ с классом вязкости 5W-30 для сервисного обслуживания автомобилей этого бренда, в частности – для кроссовера Москвич 3, поступит в адрес автопроизводителя уже в ближайшее время.

Основой масел, поставляемых автобренду, послужила успешно зарекомендовавшая себя премиальная линейка моторных масел LUKOIL GENESIS SPECIAL. Эти масла предназначены для профессионального применения как на конвейерах в качестве масла первой заливки, так и для гарантийного и постгарантийного обслуживания в авторизованных технических центрах. Они отвечают актуальным отраслевым стандартам и строгим требованиям ведущих международных автопроизводителей. Также продукты этой линейки относятся к классу выскоэффективных масел и обладают превосходными низкотемпературными свойствами.

*Партнёрский материал

Россия бизнес авто и технологии

 

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