Максимальную скорость могут снизить, чтобы машины не портили асфальт
Речь идёт об очередном предварительном национальном стандарте, на этот раз он касается асфальтобетонных покрытий. Напомним, такие документы создаются для того, чтобы протестировать изменения в течение нескольких лет перед тем, как вводить их в статусе нового ГОСТа. Дорожники в частности озаботились тем, что на асфальт негативно влияют шипованные шины: в итоге зимой дорожное полотно в России портится быстрее.
В Росавтодоре отмечают, что такая проблема, как истирание каменной породы в составе покрытия, знакома также странам Северной Европы. В качестве метода тестирования составов асфальтобетонных смесей в Скандинавии используется Nordic test (а в РФ сейчас – метод микро-Деваль). По данным «Известий», разница между ними в том, что за рубежом исследуемая порода подвергается более сильному воздействию, чем при испытаниях в России.
Новый стандарт, созданный на основе Nordic test, позволит ещё на стадии разработки состава дорожного полотна выбирать каменный материал, который будет максимально сопротивляться воздействию шипованных шин. В итоге это увеличит срок службы покрытия.
По словам заведующего кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» Российского университета транспорта Николая Лушникова, методы очень похожи и тратить время и деньги на создание, по сути, дублирующего метода не нужно. Вместо этого лучше было бы сравнить их результаты с теми итогами, которые были получены в ходе натурных испытаний асфальтобетона при использовании настоящей шипованной резины.
По его сведениям, ежегодный ущерб дорогам от применения шипованных шин оценивается в сумму до 220 млрд рублей. Только в столице России на это уходит примерно 19 млрд рублей. Он добавил, что можно добиться заметного уменьшения износа дорожного покрытия: для этого нужно снизить максимальную разрешённую скорость движения автомобилей по трассам в зимний период до 70-80 км/ч.
Сейчас, согласно ПДД, лимит скорости на участках устанавливается один, вне зависимости от времени года. Так, легковым автомобилям в населённых пунктах можно ехать со скоростью 60 км/ч, на загородных трассах – 90 км/ч, на автомагистралях – 110 км/ч (если нет иных дорожных знаков). В России по-прежнему действует «нештрафуемый порог» – плюс 20 км/ч, так что водители могут безнаказанно ехать быстрее, чем положено. Однако в ближайшие пару лет в РФ может вернуться старая норма – штраф за превышение на 10 км/ч.
Помимо ужесточение скоростного лимита, Николай Лушников предлагает и другой вариант: Надо сделать более строгими требования к срокам применения резины и к качеству покрышек, то есть к жёсткости шин, к количеству и массе шипов, а также силе давления на покрытие.
Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в РФ проводят эксперимент по маркировке покрышек. RFID-метки начали устанавливать на резину в начале марта, продлится тест до конца ноября 2019-го. Это должно помочь бороться с контрафактом.
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