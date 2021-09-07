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  • Maserati может сделать из Quattroporte универсал: первое изображение

Maserati может сделать из Quattroporte универсал: первое изображение

07.09.2021 56 0 0

По предварительным данным, «сарай» модели может выйти на рынок в 2024 году: через несколько месяцев после старта седана нового поколения.

 

Итальянская марка Maserati на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis. Представительский седан Quattroporte производится с 1963 года, с перерывами в общей сложности было выпущено шесть поколений модели. Автомобиль актуальной генерации появился в 2013 году. Следующий седан на данный момент уже находится в разработке, ожидается, что он будет представлен в 2024 году.

На фото: Maserati Quattroporte Trofeo

Продажи премиальной «четырёхдверки» снижаются с 2016 года. Так, по итогам «ковидного» прошлого года дилеры в Европе реализовали всего 116 экземпляров, что на 53,8% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатель нишевой модели повысился: результат за январь-июль составил 71 шт., что на 29,1% больше, чем за первые семь месяцев 2020-го. Для сравнения, в 2015-ом клиенты купили 815 единиц Quattroporte.

Предполагается, что у седана Quattroporte седьмого поколения будет не только иной дизайн, но и новшества в плане техники, а также богатый список современного оборудования. Однако это не всё, чем может удивить марка своих поклонников. Ожидается, что Quattroporte станет семейством, в которое помимо седана войдёт в том числе универсал.

Любопытно, что в переводе с итальянского «quattro porte» буквально переводится как «четырёхдверный». Так что название Maserati Quattroporte SW, в случае, если в компании остановятся на таком варианте, окажется как минимум комичным. В целом само решение – создать спортивный премиальный «сарай» выглядит логичным – на подобные автомобили есть свой довольно устойчивый спрос на рынке. Ожидается, что такая версия найдёт свою аудиторию в Центральной Европе и Штатах.

Рендер универсала Maserati Quattroporte SW

Информации о том, как будет выглядеть универсал этой модели Maserati, пока нет. Пока что новинка находится на самых ранних стадиях разработки. Свой вариант внешности Quattroporte SW (пока остановимся на этом варианте названия) предложил на оценку дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что его экстерьер будет оформлен в более агрессивном стиле по сравнению с нынешним Quattroporte. Передняя часть, вероятно, не будет отличаться от «четырёхдверки» следующей генерации (информации о ней пока тоже нет).

На фото: салон Maserati Quattroporte Trofeo

Конечно же, никаких, даже предположительных, данных о цене будущей новинки итальянского бренда сейчас нет. Не исключено, что конкуренцию «сараю» Maserati составит Porsche Panamera Sport Turismo. Его актуальный ценник на домашнем рынке, в Германии, стартует с отметки в 101 830 евро (эквивалентно примерно 8,84 млн рублей по текущему курсу).

О технике будущих нового седана и универсала Maserati Quattroporte сведений тоже не имеется. Если учесть, что автомобили рассчитаны на активно «зеленеющий» старосветский рынок, можно предположить, что модель получит как минимум гибридную, а скорее всего, полностью электрическую «начинку». Скорее всего, к 2024 году нынешние моторы V6 и V8, которыми оснащается актуальная «четырёхдверка», уйдут в прошлое.

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