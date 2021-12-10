Mazda2 и Nissan Almera и в краш-тестах Global NCAP: сиденья уходят в отрыв!

Mazda2 и Nissan Almera — не самые молодые и не самые популярные модели на рынке ЮАР, местная Almera вообще относится к третьему поколению, тогда как на более развитых и значимых рынках Nissan с 2019 года предлагает совершенно новую Альмеру, с современным дизайном и хорошим оснащением в плане безопасности. Африканская Almera имеет в базе всего две фронтальные подушки безопасности, ABS и индикатор незастёгнутого ремня для водителя. Mazda2 для африканского рынка в плане оснащения отличается от Альмеры лишь тем, что предлагает индикатор назастёгнутого ремня и для переднего пассажира.

Бюджет у Global NCAP для Африки небольшой, так что испытания сводятся к единственному фронтальному краш-тесту на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением со стороны водителя деформируемый барьер. Рейтинг в звёздах по старинке выдаётся отдельно для взрослых седоков и отдельно для детей (в краш-тесте маленькие манекены на заднем сиденье имитируют 1,5-головалого и 3-летнего малышей, оба сидят в специальных детских креслах).

Mazda2

Mazda2 в целом показала себя в краш-тесте неплохо и получила 4 звезды за защиту взрослых, опасных нагрузок датчики манекенов не зафиксировали, но от удара сломался фиксатор спинки водительского кресла и она создала дополнительную нагрузку на спину водителя во время удара, а при отскоке почти дошла до головы сидящего на заднем сиденье манекена-ребёнка. Структура кузова была признана стабильной, но деформация в районе пола слишком сильная, эта часть признана нестабильной.



Nissan Almera

Nissan Almera получил 3 звезды за защиту взрослых: на груди водителя и коленях и бёдрах переднего пассажира зафиксированы нагрузки пограничного оранжевого уровня, грозящие ушибами и переломами. Защита правого колена и бедра водителя признана неудовлетворительной (красный уровень опасности) из-за высокого риска контакта с жёсткими элементами внутренней структуры передней панели. Вдобавок кресло водителя частично сорвалось с салазок и «гуляло» по салону вместе с водителем, создавая дополнительные нагрузки и опасность. В ролике видно, как левая часть кресла «поехала» и кресло развернуло в сторону двери. Структура кузова Альмеры (в том числе в области пола) признана нестабильной, от новых ударов при многостадийной аварии она не защитит.



Nissan Almera

За защиту детей обе машины получили три звезды из-за плохой маркировки креплений и невозможности отключить пассажирскую подушку безопасности, чтобы установить на его место детское кресло. На Мазде вдобавок высокие нагрузки (коричневый уровень) были зафиксированы на грудной клетке куклы, имитирующей 3-летнего ребёнка.



Комитет Global NCAP уже уведомил Mazda и Nissan о дефектах в конструкции креплений кресел и призвал срочно принять меры, но сомневаемся, что дело дойдёт до отзывных кампаний.

