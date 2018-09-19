Медведев считает, что ценам на бензин в России расти уже некуда

Медведев считает, что ценам на бензин в России расти уже некуда

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Премьер-министр обратился к нефтяникам с требованием жёстко контролировать стоимость топлива в рознице.

Глава кабмина Дмитрий Медведев провёл совещание с руководителями нефтяных компаний. В ходе обсуждения изменений в налогообложении в нефтяной отрасли (речь о налоговом маневре), председатель правительства заявил, что нельзя допустить нового скачка цен на топливо, так как лимит повышения стоимости бензина в 2018 году уже исчерпан.

Car fueling at the gas station

Контроль за розничными ценами на горючее Дмитрий Медведев возложил на глав нефтеперерабатывающих компаний. Напомним, в России самой востребованной является марка бензина Аи-92, с начала года в среднем по стране она подорожала на 8%. Бензин марки Аи-95 прибавил к ценнику 7%, а «дизель» – 14%.

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в начале прошлой недели средний ценник бензина м арки Аи-92 составлял 41,34 руб. за литр; 95-го – 44,54 руб. за литр; дизельного топлива – 44,48 руб. за литр.

Напомним, наиболее заметный рост цен на топливо в России пришёлся на апрель и май. Это вызвало протестные акции населения. В итоге правительству пришлось оперативно принимать временные меры. Акцизы на бензин и дизтопливо для нефтяников были снижены на 3 000 и 2 000 рублей за тонну соответственно. Взамен компании пообещали сдерживать рост цен на заправках и пока что они с этим справляются, однако, не совсем ясно, как они отреагируют на налоговый маневр, предполагающий повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В случае, если нефтяники продолжат поднимать цены на горючее в рознице, у правительства есть рычаг воздействия. Его роль выполняет возможность повышения вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты. При этом нефтяники не выиграют, так как не получат дополнительной прибыли за более дорогой экспорт; водители не выиграют, так как им всё равно достанется дорогое топливо; выиграет только госбюджет, пополнившийся за счёт более высоких пошлин.

Если у крупных компаний и их заправок есть возможность сдерживать рост стоимости топлива, то независимые АЗС полностью зависят от оптовых цен. Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о том, что правительство РФ планирует поддерживать независимые автозаправки за счёт более низких оптовых цен. Такие цены обяжут соблюдать нефтеперерабатывающие заводы: в случае, они будут превышены более, чем на 10%, крупные игроки рынка лишатся компенсации (речь о предоставлении отрицательного акциза).

Fuel

Если предположить, что в текущем году нефтяники прислушаются к премьер-министру РФ и не будут повышать цены, то в 2019-ом российским водителям, скорее всего, придётся затянуть пояса потуже. Дело в том, что акцизы, временно сниженные в июне, вернутся к своим запланированным показателям и ещё увеличатся в начале следующего года.

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Теги: Авто и общество , В России , бензин , топливо , цены на бензин
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