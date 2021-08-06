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Mercedes-Benz готовит «зелёный» Gelandewagen: первое изображение EQG

06.08.2021 50 0 0

Ожидается, что немецкая компания представит «батарейную» версию внедорожника G-Class в 2023 году.

 

Mercedes-Benz выпускает внедорожник G-Class, легко узнаваемый благодаря «угловатому» дизайну, с 1979 года, а производство модели актуального поколения стартовало в 2018-ом. В течение последних нескольких лет продажи модели в Европе росли: сбил взлёт только «ковидный» 2020-ый, когда клиенты купили 6342 экземпляра, что почти на 27% меньше чем годом ранее. В текущем году модель вернулась к «плюсу»: за первое полугодие внедорожник разошёлся тиражом 4420 машин, что на 35% больше, чем в январе-июне 2020-го.

На фото: актуальный Mercedes-Benz G-Class

Как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, головной офис компании продолжает заниматься разработкой электрической версии Mercedes-Benz G-Class. По предварительным данным, «зелёный» внедорожник будет представлен ближайшей осенью в рамках международного Мюнхенского автосалона. На выставке ожидается концепт, который получит имя EQG, относящееся к «батарейной» линейке бренда – EQ. Вероятно, серийную версию представят позже, либо в 2022-ом, либо в 2023 году.

Стоит отметить, что новинка не будет самостоятельной моделью, как флагманский большой «зелёный» лифтбек EQS, который заметно отличается от «четырёхдверки» Mercedes-Benz S-Class. Предполагается, что внешних отличий у EQG от G-Class окажется немного. Однако пока внешность будущего электрического внедорожника остаётся секретом. Это значит, что художники могут предложить свой вариант того, как именно будет выглядеть новинка немецкий марки.

Свой вариант на оценку предложил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что «батарейный» внедорожник получит чёрного цвета заглушку со множеством маленьких трёхлучевых звезд (символом марки) на месте традиционной решётки радиатора. Судя по рендеру, головная оптика останется такой же узнаваемой круглой формы со светодиодной окантовкой дневных ходовых огней. Вероятно, Mercedes-Benz EQG также получит соответствующие версии шильдики.

На данный момент официальной информации о «начинке» будущего «электровнедорожника» нет. Не исключено, что в её основу ляжет модифицированная платформа EVA 2.0. По предварительным сведениям, Mercedes-Benz EQG оснастят двухмоторной силовой установкой, у топовой версии её совокупная мощность может быть равна 525 л.с. Не исключено, что батарею электроверсия G-Class получит от флагмана линейки EQS, её ёмкость равна 108 кВт*ч, ожидается, что запас хода составит около 500 км.

Рендер Mercedes-Benz EQG

Вероятно, электрическая версия Gelandewagen окажется тяжелее и дизельного внедорожника G 350 d (его вес равен 2351 кг), а также «заряженной» бензиновой версии AMG G 63 (вес – 2650 кг).

Напомним, сейчас электрический G-Class уже существует, правда, этот автомобиль создан силами не Mercedes-Benz, а австрийской компании Kreisel Electric. Внедорожник оснастили электрическим 490-сильным двигателем. Его питает комплект батарей совокупной ёмкостью 80 кВт*ч. Запас хода у этого «зелёного» внедорожника составляет около 300 км. На разгон от 0 до 100 км/ч у него уходит 5,6 секунды, а его максимальная скорость равна 183 км/ч. Одну из первых таких машин отправили в автопарк Арнольда Шварценеггера.

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