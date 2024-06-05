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Meteor Auto и Красцветмет локализуют производство проволоки из сплава драгоценных металлов

05.06.2024 42 0 0

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума одно из крупнейших российских предприятий по производству свечей зажигания Meteor Auto (коммерческое наименование ООО «Энгельс Свечи зажигания») и один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них Красцветмет (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова») подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и локализации технологии серийного производства проволоки из сплава драгоценных металлов на основе российского сырья для изготовления свечей зажигания. Реализация проекта обеспечит импортозамещение стратегического материала, необходимого для выпуска продукции для автомобилестроения в РФ.

Красцветмет проведет в интересах Meteor Auto научно-исследовательские работы (НИР) по созданию отечественной технологии изготовления проволоки из сплава драгоценных металлов без применения зарубежных материалов, подготовит технические решения и комплекс технологической документации. В рамках НИР также запланировано изготовление лабораторных образцов нового отечественного материала, испытания которых будут организованы на базе Meteor Auto. Конечная цель – запуск в серийное производство российской проволоки из сплава драгоценных металлов в Красцветмете.

«Импортозамещение – вектор последних лет. Российские производители формируют запрос на создание отечественных решений, соответствующих международным отраслевым стандартам качества. Сегодня Красцветмет активно работает над такими проектами для промышленности. Наши компетенции, технологическая база и инженерные мощности позволяют разрабатывать и создавать не только инновационные технические изделия, но и целые производства. Сотрудничество и совместные разработки с Meteor Auto дадут синергетический эффект и позволят не только закрыть текущие производственные потребности с экономической выгодой, но и укрепить технологический суверенитет страны», – комментирует исполнительный директор дивизиона промышленных решений Красцветмета Владимир Осипенко.

«Meteor Auto – единственное российское предприятие, которое может провести практически полное исследование свечей зажигания, а наша испытательная база позволяет опробовать в лабораторных условиях абсолютно новые технологические процессы, а также совершенствовать и оптимизировать существующие. Это в свою очередь помогает серийному производству быстро и с минимальными затратами переключаться на альтернативные материалы в условиях тотального изменения цепочек поставок. Реализация совместного проекта с Красцветметом по разработке и локализации технологии серийного производства проволоки из сплава драгоценных металлов на основе российского сырья послужит интересам всего российского автомобилестроения и позволит укрепить индустриальный суверенитет России», – отметил генеральный директор Meteor Auto Александр Ковальчук.

Напомним, что свечи зажигания, при производстве которых используются сплавы драгоценных металлов, таких как платина, иридий, золото и серебро, обладают высокой электропроводностью, износостойкостью и устойчивостью к коррозии.

технологии

 

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