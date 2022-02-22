MG 5 Scorpio в новом имидже: марка дразнится, но седан уже раскрыт

Ожидается, что новое исполнение дополнит линейку модели. Такая «четырехдверка» отличилась не только дизайном, но и более мощным мотором.

В актуальной гамме некогда британского бренда MG, ныне принадлежащего китайскому концерну SAIC, сразу несколько моделей с «пятеркой» в названии. Так, на Ближнем Востоке, в некоторых странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки под именем MG 5 представлен клон «четырехдверки» Roewe i5 (маркой Roewe тоже владеет SAIC), в Европе это электрический универсал (близнец Roewe Ei5), а в Китае с 2020-го продают оригинальный купеобразный седан (ближневосточный вариант зовется MG GT). Причем в Поднебесной «пятерка» является бестселлером марки: по итогам прошлого года там реализовано почти 141 000 шт. А скоро китайцам предложат новую версию MG 5, заточенную «под спорт». Сам производитель пока поделился лишь несколькими тизерами такого седана, но его облик давно не секрет – еще летом 2021-го фото «слил» местный минпром. Зато теперь официально объявлено имя особой модификации – Scorpio.

MG 5 Scorpio 1 / 5 MG 5 Scorpio 2 / 5 MG 5 Scorpio 3 / 5 MG 5 Scorpio 4 / 5 MG 5 Scorpio 5 / 5

«Четырехдверка» получила новые оптику, радиаторную решетку и бамперы, плюс более рельефный капот. Также MG 5 Scorpio достались красные тормозные суппорты и круглые патрубки выпускной системы, а на крышке багажника появился раздвоенный черный спойлер. Наконец, кузов Скорпиона может быть окрашен в кислотно-зеленый цвет.

Благодаря китайскому сертификационному органу мы также знаем, что по сравнению со стандартным седаном длина выросла на 20 мм до 4695 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1842 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2680 мм.

MG 5 Scorpio на фото китайского минпрома 1 / 2 MG 5 Scorpio на фото китайского минпрома 2 / 2

Интерьер еще не показали, впрочем, внутри, скорее всего, другими стали лишь материалы отделки.



А еще седану MG 5 Scorpio отрядили новую версию бензиновой «турбочетверки» 15C4E 1.5 – мощностью 181 л.с. вместо 173 л.с., которые выдает мотор стандартного седана. На обычной «пятерке» турбодвигатель идет в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – она же, вероятно, досталась и Скорпиону. Обычный MG 5 в Китае также можно купить со 120-сильным полуторалитровым «атмосферником» (15S4C), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод в любом случае только передний.

Стандартный седан MG 5 для Китая 1 / 4 Стандартный седан MG 5 для Китая 2 / 4 Стандартный седан MG 5 для Китая 3 / 4 Стандартный седан MG 5 для Китая 4 / 4

Полноценную премьеру MG 5 Scorpio должен справить в ближайшее время. Стандартный седан сегодня стоит от 67 900 юаней – это около 823 000 рублей по текущему курсу.

