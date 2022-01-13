Михаэль Арндт назначен главой марки Volkswagen Легковые автомобили в России

Партнерский материал

Михаэль Арндт углубленно изучал маркетинг и менеджмент в Университете Касселя (Германия) и INSEEC Grande Ecole Paris (Франция). Он работает в автомобильной индустрии более 20 лет и занимал множество ответственных постов в сфере продаж и маркетинга, в частности, в Европе и Китае.



Свою карьеру в автомобильном бизнесе г-н Арндт начал в 1999 году, работая в сфере маркетинга и продаж марки Volkswagen в 1999-2005 годах.



С 2005 по 2008 год Михаэль Арндт работал во французском подразделении (Volkswagen France) на должности руководителя отдела продуктового маркетинга и планирования, после чего с 2008 по 2010 год занимал пост директора по стратегии и планированию в китайском подразделении концерна (Volkswagen China). Позднее он вступил в должность старшего директора по продажам в SAIC Volkswagen в Шанхае (с 2010 по 2013 год), а также исполнял обязанности генерального менеджера по планированию рынка и продажам в регионе Большого Китая, Тайваня и АСЕАН в Вольфсбурге, Германия (с 2013 по 2015 год).







Следующим этапом развития карьеры г-на Арндта в VOLKSWAGEN Group стали посты руководителя по продажам марки ŠKODA в Азиатских регионах (Млада Болеслав, с 2015 по 2016 год) и исполнительного директора по продажам и маркетингу ŠKODA в Шанхае (с 2016 по 2019 год).



С 2019 по 2022 год Михаэль Арндт (вплоть до своего нового назначения в России) занимал пост руководителя по продажам марки Volkswagen Легковые автомобили в Германии.



На должности главы марки Volkswagen Легковые автомобили в России Михаэль Арндт сменил Томаса Мильца (Thomas Milz), который теперь занимает пост директора по продажам и маркетингу, а также является членом совета директоров Volkswagen Group в Южной Африке.