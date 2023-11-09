Европа ×

Mini рассекретила новый «горячий» Countryman John Cooper Works

09.11.2023 197 0 0

Максимальная скорость новинки британской марки, принадлежащей баварской компании BMW, составляет 250 км/ч. Цена «заряженного» кроссовера уже известна.

Mini представила Cooper и Countryman нового поколения в начале текущей осени: тогда стало известно о том, что автомобили лишились хромированного декора, привычного щитка приборов и получили тряпочный салон. Теперь британская марка представила «заряженный» вариант нового паркетника – Mini Countryman John Cooper Works.

На фото: новый Mini Countryman John Cooper Works

Mini Countryman JCW отличается от «обычного» кроссовера за счёт пересмотренной радиаторной решётки из глянцевого чёрного пластика с «шахматным» рисунком, а также фирменной графики светодиодной головной оптики John Cooper Works. Ещё у этой версии иначе оформлен передний бампер, а боковые воздухозаборники получили декор в виде красных вертикальных полос.

Ещё в ярком цвете, присущем JCW, у модели выполнены крыша, корпуса наружных зеркал и тормозные суппорты. Корма нового «подогретого» Mini Countryman выглядит иначе за счёт других фонарей, а также заднего бампера с расположенным по центру диффузором и круглыми чёрными патрубками выхлопной системы (двумя с каждой стороны). В роли базовых выступают 19-дюймовые оригинальные колёсные диски, а за доплату доступны 20-дюймовые «катки».

Габариты у новинки такие же, как у «обычного» Countryman третьего поколения. Это значит, что длина составляет 4433 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1656 мм, а расстояние между осями равно 2692 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления у версии с прибавкой John Cooper Works составляет 0,26.

Салон нового Mini Countryman JCW отличается за счёт нового фирменного рулевого колеса и спортивных сидений чёрного цвета с контрастной прострочкой. Кроме того, передняя панель отделана чёрной тканью с красными вертикальными штрихами. В центре располагается новый круглый тачскрин информационно-развлекательной системы Mini 9 (экран такой же, как у «обычного» кроссовера).

Новый Mini Countryman John Cooper Works оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором, мощность которого у версии для американского рынка составляет 312 л.с.; у «старосветского» варианта – 300 л.с. Максимальный крутящий момент (у исполнений для всех рынков) равен 400 Нм. В пару предлагается только восьмиступенчатый автомат. На разгон с места до «сотни» этому паркетнику нужно 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Производство Mini Countryman JCW будет налажено на заводе баварской компании в Лейпциге (Германия), он будет сходить с конвейера вместе с другими модификациями Countryman и BMW X2. В США стоимость нового «заряженного» кроссовера стартует с 46 900 долларов, автомобили доберутся до дилеров в мае 2024 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что у Mini Clubman не будет нового поколения из-за скромного спроса. Предполагается, что место, которое освободится после ухода универсала, смогут заполнить актуальный Countryman и грядущий компактный кроссовер Aceman.

кроссовер США авторынок новинки Европа Mini Mini Countryman

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не только ёмкость: как выбрать аккумулятор по его этикетке Приближается зима, а вместе с ней и вопрос: как выбрать аккумулятор? Да такой, чтобы и стартер крутил, как зверь, и не разряжался в мороз, и стоил недорого? Скажем сразу: такой идеальной акк... 1065 3 2 08.11.2023
Статьи / Авто и технологии Чем подмазывать будем: новейшие тенденции на рынке моторных масел Выражение «не подмажешь – не поедешь» мы чаще всего используем в переносном смысле, намекая на коррумпированность иного чиновника. Но и прямой смысл в нем тоже есть: двигатели внутреннего сг... 2876 6 1 07.11.2023
Статьи / Интересно Нелюбимая: топ-5 самых недооценённых автоматических коробок передач Автомобильное сообщество любит стереотипы, это факт. В этом сообществе до сих пор помнят правило трёх «Ф» (не покупать «Форд, Фиат и фсё французское») и верят, что Тойоты не ломаются. И стои... 3904 26 4 04.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25678 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20977 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19813 10 0 08.08.2023
Change privacy settings