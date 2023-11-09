Mini рассекретила новый «горячий» Countryman John Cooper Works

Mini представила Cooper и Countryman нового поколения в начале текущей осени: тогда стало известно о том, что автомобили лишились хромированного декора, привычного щитка приборов и получили тряпочный салон. Теперь британская марка представила «заряженный» вариант нового паркетника – Mini Countryman John Cooper Works.

На фото: новый Mini Countryman John Cooper Works

Mini Countryman JCW отличается от «обычного» кроссовера за счёт пересмотренной радиаторной решётки из глянцевого чёрного пластика с «шахматным» рисунком, а также фирменной графики светодиодной головной оптики John Cooper Works. Ещё у этой версии иначе оформлен передний бампер, а боковые воздухозаборники получили декор в виде красных вертикальных полос.



Ещё в ярком цвете, присущем JCW, у модели выполнены крыша, корпуса наружных зеркал и тормозные суппорты. Корма нового «подогретого» Mini Countryman выглядит иначе за счёт других фонарей, а также заднего бампера с расположенным по центру диффузором и круглыми чёрными патрубками выхлопной системы (двумя с каждой стороны). В роли базовых выступают 19-дюймовые оригинальные колёсные диски, а за доплату доступны 20-дюймовые «катки».



Габариты у новинки такие же, как у «обычного» Countryman третьего поколения. Это значит, что длина составляет 4433 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1656 мм, а расстояние между осями равно 2692 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления у версии с прибавкой John Cooper Works составляет 0,26.



Салон нового Mini Countryman JCW отличается за счёт нового фирменного рулевого колеса и спортивных сидений чёрного цвета с контрастной прострочкой. Кроме того, передняя панель отделана чёрной тканью с красными вертикальными штрихами. В центре располагается новый круглый тачскрин информационно-развлекательной системы Mini 9 (экран такой же, как у «обычного» кроссовера).



Новый Mini Countryman John Cooper Works оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором, мощность которого у версии для американского рынка составляет 312 л.с.; у «старосветского» варианта – 300 л.с. Максимальный крутящий момент (у исполнений для всех рынков) равен 400 Нм. В пару предлагается только восьмиступенчатый автомат. На разгон с места до «сотни» этому паркетнику нужно 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.



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Производство Mini Countryman JCW будет налажено на заводе баварской компании в Лейпциге (Германия), он будет сходить с конвейера вместе с другими модификациями Countryman и BMW X2. В США стоимость нового «заряженного» кроссовера стартует с 46 900 долларов, автомобили доберутся до дилеров в мае 2024 года.



Напомним, ранее стало известно о том, что у Mini Clubman не будет нового поколения из-за скромного спроса. Предполагается, что место, которое освободится после ухода универсала, смогут заполнить актуальный Countryman и грядущий компактный кроссовер Aceman.