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Минивэн Honda Odyssey вернулся в Японию: теперь made in China

07.12.2023 125 0 0

На родине марки модель отныне предложена исключительно в виде гибрида, тогда как прежде клиентам был доступен еще и «традиционный» MPV.

Производство минивэна Honda Odyssey свернули в Японии в 2021 году, так как предприятие, которое его делало, закрылось. Остатки распродали в 2022-м, а весной года нынешнего компания анонсировала возвращение MPV на родину. При этом возобновление выпуска модели в Стране восходящего солнца в планы компании не входит: туда машины теперь поставляют из Китая, с завода СП GAC Honda. И вот сегодня Хонда раскрыла комплектации и цены Odyssey китайского производства, продажи стартуют в пятницу, 8 декабря. Напомним, в Азии представлен совсем другой MPV, не тот, что продают в США.

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Единственное внешнее отличие от вэна, который сейчас продают в КНР, — радиаторная решетка. У предназначенного для Японии Honda Odyssey на решетке красуются ровные горизонтальные полоски, вдобавок под ними имеются «штрихи» (все это добро покрыто хромом). Японцам также доступно исполнение Black Edition с расширенным черным декором (аналогичная версия есть и в Китае).

Внутри минивэн для Японии повторил китайский Odyssey, не считая, разумеется, расположения руля. MPV предложен с семиместным салоном, с двумя раздельными креслами во втором ряду, которые по умолчанию имеют подогрев и откидные столики. 

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В списке оборудования также значатся мультимедийная система, климат-контроль и комплекс систем безопасности Honda Sensing. Причем специально для Японии последний набор расширили: к стандартным адаптивному «круизу», системам автоторможения и удержания в полосе добавили функции подавления внезапного ускорения и предотвращения перепутывания педалей газа и тормоза.

Если прежде на родине марки можно было купить чисто бензиновый вэн или электрифицированный вариант, то теперь Honda Odyssey представлен только в виде переднеприводного гибрида e:HEV. Установка модели включает атмосферник 2.0 и пару электромоторов, один из которых работает в режиме генератора.

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В Японии цена Honda Odyssey китайского производства начинается с отметки в 4 800 400 йен, что эквивалентно примерно 3 026 000 рублей по актуальному курсу. Марка рассчитывает продавать по 1000 минивэнов ежемесячно.

Япония Китай авторынок новинки бизнес Honda Honda Odyssey

 

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