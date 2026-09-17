Минивэн Stelato V8 от BAIC и Huawei: новые фото и подробности

Однообъемник бренда Stelato будет доступен с гибридной и электрической установками, для обеих версий предусмотрены полный привод. В продажу новинка поступит в ближайшее время.

Stelato – это проект концерна BAIC и компании Huawei, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Сейчас бренд продает две модели – семейство S9 (седан и универсал) и большой кроссовер G9. В конце августа на автосалоне в Чэнду устроили первый показ минивэна Stelato V8. Но всех подробностей о нем так и не раскрыли, даже интерьер не продемонстрировали. Рассекречивать минивэн марка решила постепенно – с помощью публикаций в местных соцсетях дополнительных картинок и видео и отдельных фактов о новинке.

Семиместный салон Stelato V8 засвечен мельком. При открытии сдвижных дверей кресла второго ряда автоматически развернутся к ним, облегчая посадку/высадку. Особо в Stelato гордятся тем, что подлокотники сидений также автоматически опустятся вниз. Ну и еще минивэн имеет пневмоподвеску, так что автомобиль вдобавок «присядет».

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Длина Stelato V8 равна 5335 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1805 мм. Колесная база – те же 3250 мм, что и у минивэна Luxeed V9 (Luxeed – совместная марка Huawei и Chery). В Stelato утверждают, что стандартный объем багажника V8 составляет 674 литра (возможно, вместе с «подпольем»), а при сложенных спинках заднего дивана этот показатель увеличится до 1552 литров.

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Внешность у минивэна – типичная для современных «китайцев». Stelato V8 досталась двухэтажная головная оптика: сверху расположена единая плашка с узором «звездное небо», ниже идут блоки основных фар. Монофонарь тоже имеет начинку из множества диодных «точек». Комплекс водительских ассистентов от Huawei включает лидар над лобовым стеклом.

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Stelato V8 уже сертифицирован. Согласно документам китайского Минпрома, минивэн будет доступен с гибридной и электрической установками, для обеих модификация предусмотрен полный привод. Базовый гибрид – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.) и 309-сильный электродвигатель на задней оси. Суммарная мощность двух электромоторов полноприводного гибридного Stelato V8 составляет 526 л.с. У полностью «зеленого» минивэна такие же электродвигатели. По предварительным данным, гибрид предложат с батареей емкостью 56 или 75,4 кВт*ч, электрокар – с аккумулятором на 120 кВт*ч. В Stelato еще отметили, что топовый электровэн способен проехать 830 км по циклу CLTC.

Полноценная презентация минивэна Stelato V8 состоится в ближайшее время.