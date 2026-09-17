Минивэн Stelato V8 от BAIC и Huawei: новые фото и подробности

Stelato – это проект концерна BAIC и компании Huawei, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Сейчас бренд продает две модели – семейство S9 (седан и универсал) и большой кроссовер G9. В конце августа на автосалоне в Чэнду устроили первый показ минивэна Stelato V8. Но всех подробностей о нем так и не раскрыли, даже интерьер не продемонстрировали. Рассекречивать минивэн марка решила постепенно – с помощью публикаций в местных соцсетях дополнительных картинок и видео и отдельных фактов о новинке.
Семиместный салон Stelato V8 засвечен мельком. При открытии сдвижных дверей кресла второго ряда автоматически развернутся к ним, облегчая посадку/высадку. Особо в Stelato гордятся тем, что подлокотники сидений также автоматически опустятся вниз. Ну и еще минивэн имеет пневмоподвеску, так что автомобиль вдобавок «присядет».
Длина Stelato V8 равна 5335 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1805 мм. Колесная база – те же 3250 мм, что и у минивэна Luxeed V9 (Luxeed – совместная марка Huawei и Chery). В Stelato утверждают, что стандартный объем багажника V8 составляет 674 литра (возможно, вместе с «подпольем»), а при сложенных спинках заднего дивана этот показатель увеличится до 1552 литров.
Внешность у минивэна – типичная для современных «китайцев». Stelato V8 досталась двухэтажная головная оптика: сверху расположена единая плашка с узором «звездное небо», ниже идут блоки основных фар. Монофонарь тоже имеет начинку из множества диодных «точек». Комплекс водительских ассистентов от Huawei включает лидар над лобовым стеклом.
Stelato V8 уже сертифицирован. Согласно документам китайского Минпрома, минивэн будет доступен с гибридной и электрической установками, для обеих модификация предусмотрен полный привод. Базовый гибрид – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.) и 309-сильный электродвигатель на задней оси. Суммарная мощность двух электромоторов полноприводного гибридного Stelato V8 составляет 526 л.с. У полностью «зеленого» минивэна такие же электродвигатели. По предварительным данным, гибрид предложат с батареей емкостью 56 или 75,4 кВт*ч, электрокар – с аккумулятором на 120 кВт*ч. В Stelato еще отметили, что топовый электровэн способен проехать 830 км по циклу CLTC.
Полноценная презентация минивэна Stelato V8 состоится в ближайшее время.
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