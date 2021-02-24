Mitsubishi готовится вывести обновлённый Pajero Sport на рынок РФ: продажи начнутся весной

В российском офисе японского бренда рассказали о том, что «посвежевший» внедорожник появится на нашем рынке в мае текущего года.

Рамный внедорожник, прошедший рестайлинг, компания Mitsubishi представила в Таиланде ещё в июле 2019-го. Здесь ранее дебютировало актуальное поколение Pajero Sport, а теперь располагается основной завод по выпуску модели. Ближайшей весной «посвежевший» автомобиль выйдет на российский рынок: местный офис сегодня рассказал о том, какие именно автомобили будут продаваться в РФ.



На фото: обновлённый Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi в ходе рестайлинга изменила внешность Pajero Sport: переднюю часть оформили в стиле актуальных пикапа L200 и минивэна Delica, так что у внедорожника теперь двухэтажная головная оптика, причём сверху располагаются новые светодиодные фары, а ниже в единых блоках находятся поворотники и «противотуманки». Ещё у внедорожника иные радиаторная решётка и капот, бамперы и передние крылья. Задние фонари теперь короче и с другой «начинкой» (при этом свою форму они сохранили); на пятой двери появился спойлер.

Длина обновлённого Mitsubishi Pajero Sport составляет 4825 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1835 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Дорожный просвет по сравнению с предшественником не изменился, он равен 218 мм.



Рестайлинг затронул в том числе салон внедорожника. Теперь перед водителем находится виртуальная «приборка» диагональю восемь дюймов, которая пришла на смену аналоговым приборам. Кроме того, в Mitsubishi переработали переднюю панель и центральный тоннель. Диагональ тачскрина фирменной мультимедийной системы равна восьми дюймам, электрическому стояночному тормозу добавили новую функцию Autohold. У пассажиров второго ряда теперь есть свои USB-разъём и 220-вольтовая розетка.

В список электронных помощников водителю, которым снабдили топовую версию обновлённого Mitsubishi Pajero Sport, теперь входят в том числе система предупреждения о столкновении при движении задним ходом, а также адаптивное освещение поворотов. Кроме того, как мы сообщали ранее, российская версия автомобиля получила обогрев заднего стекла и передних кресел, климат-контроль. Опционально доступны обогрев задних сидений, функция запуска двигателя без ключа, люк в крыше, датчики дождя и света, круиз-контроль, парковочный помощник, камера заднего вида и мониторинг давления воздуха в шинах.



Моторную гамму модели менять в ходе обновления не стали. На нашем рынке рамный внедорожник по-прежнему будет оснащаться 181-сильным турбодизелем объёмом 2,4 литра, который идёт в комплекте либо с шестискоростной «механикой», либо с восьмиступенчатым «автоматом». Также в линейке «полноприводника» останется 3,0-литровый бензиновый атмосферник V6 с отдачей 209 л.с., ему в пару предлагается только 8АКП.

В компании отметили, что выпуск обновлённого SUV наладят на калужском заводе. Информация о ценах на «посвежевший» Mitsubishi Pajero Sport появится ближе к старту продаж, который намечен на май текущего года. Стоимость актуального внедорожника 2020 года выпуска на данный момент варьируется в диапазоне от 2 616 000 до 3 506 000 рублей. Отметим, по итогам прошлого года российские дилеры продали 4679 экземпляров, этот результат на 32,3% меньше, чем годом ранее. Вероятно, в российском офисе надеются, что рестайлинг «взбодрит» интерес к этой модели после сложного «ковидного» года.

