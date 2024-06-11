Mitsubishi Pajero Sport: кому-то рестайлинг, а кому-то – лимитированная «черная» версия

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport актуального поколения в строю с 2015 года. Марке уже давно бы пора вывести на рынок модель следующей генерации, однако этой весной вездеход пережил очередной рестайлинг. Такой SUV дебютировал в Таиланде, скоро он доберется и до других стран Юго-Восточной Азии, плюс модернизированный Pajero Sport анонсирован в Австралии. А вот бразильцам, например, рестайлинговый внедорожник еще придется подождать. Зато дореформенная модель им предложена в новой лимитированной топ-версии Black: всего выпущено 200 «черных» машин.

За основу для особого варианта взяли комплектацию Legend, которая у бразильского Mitsubishi Pajero Sport появилась в прошлом году. Фишки Legend Black – черные «брусья» на радиаторной решетке вместо серебристых, черные же вставки, обрамляющие решетку, аналогичного цвета рейлинги на крыше и 20-дюймовые колеса. При этом на бамперах имеются темно-серые декоративные детали.



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В салоне – темно-коричневая кожа. Ею обиты не только кресла, но также тоннель, карты дверей и центральный подлокотник. Кстати, заявлено, что сиденья имеют технологию Quole Modure, разработанную для стран с жарким климатом: якобы она сводит к минимуму нагревание от солнечного света. В списке оборудования Mitsubishi Pajero Sport Legend Black еще значатся мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, цифровая приборка, климат-контроль, электропривод багажной двери, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.



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Техника стандартная. В Бразилии Pajero Sport доступен с безальтернативным турбодизелем 4N15 2.4 мощностью 190 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Бразильский внедорожник по умолчанию полноприводный.



Лимитированный Pajero Sport Legend Black оценили в 415 990 местных реалов, что эквивалентно примерно 6,9 млн рублей по текущему курсу. Обычный вездеход сейчас стоит 339 990 – 409 990 реалов (5,6 млн – 6,8 млн рублей).

