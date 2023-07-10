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  • Модели с ДВС, электрокары и гибриды – КЛЮЧАВТО запустил продажи четырех марок в Ставрополе

Модели с ДВС, электрокары и гибриды – КЛЮЧАВТО запустил продажи четырех марок в Ставрополе

10.07.2023 50 0 0

10.07.23. КЛЮЧАВТО дал старт продажам автомобилей четырех брендов – это китайские марки KAIYI, Baic и SKYWELL, а также электромобиль отечественного бренда Evolute.

  • KAIYI: пр. Кулакова, 16;
  • Baic: пр. Кулакова, 3;
  • SKYWELL и Evolute: пр. Кулакова, 22-А.

Бренд KAIYI появился в портфеле компании в апреле этого года. В дилерском центре марка представлена седаном KAIYI E5 стоимостью от 1 359 000 руб. Автомобиль оборудован бензиновым двигателем с максимальной мощностью 147 л. с.

KAIYI E5

Baic, другой китайский бренд, также представил в дилерском центре КЛЮЧАВТО Ставрополь седан – модель Baic U5 PLUS с двигателем 113 л.с. – и переднеприводный кроссовер Baic X35 с мощностью двигателя до 150 л.с. Стоимость автомобилей составляет от 1 199 000 руб.

Фото 1 Baic X35; Фото 2 Baic U5PLUS
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Фото 1 Baic X35; Фото 2 Baic U5PLUS
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Дилерский центр КЛЮЧАВТО Ставрополь реализует не только автомобили с ДВС, но и электромобили, а также гибриды – ассортимент автосалона пополнили электрокары и гибриды от китайского бренда SKYWELL и электромобили отечественного Evolute. Внедорожник SKYWELL E5 с мощностью силовой установки 204 л.с. и емкостью батареи 72 кВт⋅ч доступен по цене от 3 990 000 руб. Другая модель бренда – гибридный автомобиль SKYWELL HT-I с двигателем ДВС мощностью 103 л.с. и электромотором 177 л.с. реализуется по цене от 3 490 000 руб. Российский бренд электрокаров Evolute в дилерском центре КЛЮЧАВТО представлен моделями Evolute i-JOY и Evolute i-PRO. Приобрести их можно по стоимости от 1 671 000 руб.

Фото 1 SKYWELL ET5; Фото 2 SKYWELL HT-i; Фото 3 Evolute i-JOY
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Фото 1 SKYWELL ET5; Фото 2 SKYWELL HT-i; Фото 3 Evolute i-JOY
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Фото 1 SKYWELL ET5; Фото 2 SKYWELL HT-i; Фото 3 Evolute i-JOY
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По информации пресс-службы КЛЮЧАВТО, рост продаж новых автомобилей КЛЮЧАВТО в I квартале этого года в Ставрополе составил 9,3% по сравнению с IV кварталом 2022 г. Компания ожидает еще большего роста показателей с расширением ассортимента для автолюбителей города.

Три из четырех представленных в КЛЮЧАВТО Ставрополь бренда – китайские автомобильные марки. В компании дополняют – на продажи новых автомобилей брендов КНР в первом квартале пришлось 39,1% от общего числа реализованных авто, что в 8 раз превышает показатель прошлого года.

Партнёрский материал

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