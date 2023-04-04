В эти выходные в ЦВК «Экспоцентр» выставка «Мотовесна 2023» в очередной раз доказала: российский мотомир и моторынок живее всех живых! За три дня выставку посетило свыше 60 000 человек.

Громкие новинки, новые бренды, яркие выступления и три зала, заполненные самой разнообразной техникой для активного отдыха — гостям мероприятия представили около 250 стендов компаний.



Новые имена на российском рынке



«Мотовесна 2023» – богата на новые бренды, раннее неизвестные в стране.



Впервые на выставке в России был представлен легендарный итальянский Benelli, анонсированный ещё в прошлом сезоне.



В этом году Motorrika продемонстрировала линейку из пяти кроссовых полноразмерных мотоциклов K2R. Данный бренд – синтез отечественного и китайского производства. Также на их стенде можно было познакомиться с техникой STELS, SEGWAY и с набирающим обороты брендом LAVR, специализирующимся на производстве автохимии, ставшим в этом году титульным партнером гоночной серии «МОТОРИНГ».



VOGE продемонстрировал премиальную технику 2023 года: мотоциклы Voge 350AC, 525DSX и 525ACX, скутер Voge SR4 Max, а Loncin представил вниманию зрителей квадроциклы.



На стенде Zontes можно было увидеть семь абсолютно новых моделей для российского рынка.

Федеральная сеть Globaldrive представила свои хиты 2023 года — квадроциклы и эндуро мотоциклы китайского бренда Sharmax линеек Sport, Power Max и Expert Pro для новичков и профи, а также снегоходы российского производства Sharmax SHP 680 и Sharmax 880 и электровелосипеды и электросамокаты Shorner.



На стенде Super Marine гости могли увидеть скутер Aric и мотоциклы Benda, ранее неизвестные в РФ.



Минский мотоциклетный завод представил новинки 2023 года.



По традиции UNIVERSAL MOTORS показал на выставке новейшие модели техники: легенду чешского мотопрома JAWA, Harley-Davidson Sportster S, мотоциклы MINSK, а также скутеры от ведущих китайских производителей.



Formula 7 – официальный дистрибьютер успешно закрепившихся на рынке квадроциклов AODES, представила на выставке хиты компании.



Не обошлось на выставке и без европейских брендов – MV Agusta добавили итальянских красок, а на стенде Avilon Moto можно было познакомиться с модельной линейкой BMW.



Старейший бренд Ural Motorcycles с новейшими моделями 2023 года в очередной раз доказал, что мотоциклы с коляской – отличное решение!



На стенде Regulmoto – их новый хит: кроссовер в мире скутеров XDV 300 Adventure Scooter.



BRZMOTO продемонстрировал свои новинки в инновационном дизайне и с совершенно новыми комплектующими.



В этом году на стенде компании BRANDT гости могли увидеть премиальные бренды: TGB, OKLA, Velocifero.



Velocity Group представил бренды BSE, SYM и SSSR.



Компания Hasky Moto продемонстрировала модели мотоциклов для всех целей, назначений и уровней райдеров.



Также свои стенды и новинки представили такие компании, как: C.MOTO, Bajaj, Rolling moto, Racer, «ВЕЛОМОТОРС», Progasi, FX moto, Rockot, Roliz, Kayo, BALTMOTORS, YACOTA, SCANMOTO и многие другие.



Помимо обилия техники на «Мотовесне 2023» – лучшие производители экипировки и мотоодежды: Hyperlook, DragonFly, Starks, «Проф Экип», HAWK MOTO, RUKKA, BEON.



Масла, аккумуляторы, запчасти и сопутствующие мототовары можно было увидеть на стендах: Interphone, Kenda, BKT, Bohnenkamp, RUTRIKE, WBR High Power, DC&CS. Российские выхлопные системы, DELTA, Rulink, Выхлопные системы Palan Choppers, Takayama, Ravenol, LEOil и др.



Яркий и запоминающийся двухэтажный стенд Московского Спорта привлекал посетителей: взрослые могли узнать все об авто- и мотоспорте, а юным гостям выдалась возможность попробовать себя в роли пилотов и посидеть в настоящих спортивных картах. В 2023 году Московскому спорту исполнилось 100 лет.



На выставке первый и старейший мотоциклетный журнал «МОТО» вновь представил читателю печатную версию.



Стенд на миллион



Такого еще точно не было! «Мотовесна 2023» собрала на одном стенде самые дорогие и эксклюзивные мотоциклы от лучших европейских и американских производителей. ARCH Motorcycle, Coniederate Hellcat F12, Ducati Diavel Lamborgini, Vyrus 985 C3 4V, Ducati Desmosedici RR, Ducati 1098R Troy Bayliss, Ducati Xerox 999r, Ducati 900 MHR Scuderia NCR 1982 года – редкие модели, которые каждый желающий мог увидеть своими глазами.



XVI Moscow Custom & Tuning Show



Самое большое количество кастом проектов за всю историю шоу и самая широкая география! Участники прибывали со всей страны, от Санкт-Петербурга до Ямала, чтобы продемонстрировать свои невероятные проекты.



Первое место и кубок получила мастерская из Санкт-Петербурга Balamutti Custom Studio. По словам жюри, их проект Malavita сочетал в себе все парадигмы кастомайзинга.



В этом году ГК «Мособлреклама» оказала поддержку в организации «Мотовесны 2023» и приняла участие в награждении, вручив победителям номинаций сертификаты, которые дают возможность размещения информации о кастом мастерских на наружной рекламе в Москве и Московской области в течение всего мотосезона!



Буря эмоций



Пасмурное небо прояснилось к выходным — и на уличной площадке взревели моторы «Шоу Безумцев». Их яркое мотофристайл-шоу собрало вокруг себя восторженных зрителей, некоторые из которых специально приезжали из других городов, чтобы увидеть всё своими глазами.



Другие герои уличной программы «Мотовесны» — ГО ЧС и ПБ г. Москвы, устроившие показательное выступление с распилом авто и эвакуацией из него «пострадавшего». Для маленьких любителей техники и активного отдыха на улице работал скалодром, а также дети могли прокатиться на настоящем механическом «Пауке», поднимавшимся на десятиметровую высоту.

Захватывающее стант шоу мотошколы «Мосгортранс» от двукратного чемпиона России Никиты Присяжнюка зарядило гостей выставки, кто-то после увиденного даже вдохновился на обучение новой дисциплине.

Награждение премии KickStarter



На главной сцене «Мотовесны» состоялось награждение премии KickStarter. На основе всеобщего голосования и экспертного мнения жюри были определены лучшие представители мотоиндустрии: журналисты, блогеры, путешественники, спортсмены и многие другие.



Организаторы – объединение «МотоРоссия», журнал «МОТО» и выставка «Мотовесна» выражают благодарность за активное участие и поддержку проекта! В определении лучших приняло участие более 10 000 человек.

Квест от Департамента транспорта Москвы



В рамках программы «Москва — город для мотоциклистов» на выставке «Мотовесна 2023» с 31 марта по 2 апреля прошел финальный квест от Департамента Транспорта города Москва. Главным призом стала новинка от федеральной сети техники для активного отдыха Globaldrive – идеальный для новичков эндуро мотоцикл на знаменитом 172 моторе Sharmax Sport 250 из обновлённой линейки Sharmax Motors. Им наградили Корчагину Диану Денисовну.



«Мотовесна 2023» проводилась при поддержке радио «Максимум», телеканала «Автоплюс», ГК «Мособлреклама», журнала «Мото», журнала «За рулем», журнала «5 колесо».

Партнёрский материал