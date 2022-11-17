На черноморском побережье может появиться новая платная трасса. Первый этап – обход Адлера

Ожидается, что новая автодорога протяжённостью 152 км пройдёт от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Инвесторов ещё нет, но в «Автодоре» уже успели добиться изменения функционального зонирования особо охраняемых территорий.

Госкомпания «Автодор» намерена построить в РФ ещё одну платную автодорогу: по плану инициаторов, её задача будет заключаться в том, чтобы разгрузить нынешнюю трассу А-147, которая соединяет М-4 «Дон», Джубгу, Туапсе и Сочи. По словам первого заместителя руководителя Автодора Игоря Коваля, имеющийся маршрут часто бывает перегружен. Многие участки А-147 приходятся на населённые пункты, в итоге средняя скорость в курортный сезон здесь иногда снижается до 30 км/ч, часто образуются пробки и заторы.

Вариант реконструкции трассы А-147 от Джубги до Сочи изучался ещё в 2018 году: причём тогда предполагалось, что работы будут проведены силами Росавтодора, а значит, водителям не нужно было бы платить за проезд по этой дороге. На реализацию проекта четыре года назад закладывалась солидная сумма – 1,2 трлн рублей; к 2020-му она выросла до 1,4 трлн рублей (на этот размер финансирования ранее указывал вице-премьер Марат Хуснуллин).



Как сообщает «Коммерсант», теперь госкомпания «Автодор» выбрала иную трассировку: протяжённость новой (и на этот раз платной) четырёхполосной трассы составит 152 км. Разрешённая скорость здесь будет равна 100 км/ч. Автодорога возьмёт начало от трассы М-4 вблизи Горячего Ключа, проследует до Туапсе, затем далее вдоль черноморского побережья и завершится у аэропорта Адлер.

Сообщается, что маршрут новой трассы пройдёт по большей части по тоннелям и эстакадам. Так, только на участке от Горячего Ключа до Агоя (его протяжённость составит 58 км) в проекте запланировано строительство 53 пар мостов. В госкомпании подсчитали, что новая автодорога в целом сможет разгрузить действующую сеть примерно на 50%. Кроме того, предполагается, что время в пути от Горячего Ключа до Сочи, сократится с нынешних семи до двух часов.

Строительство новой трассы будет разделено на несколько этапов, первым станет возведение обхода Адлера, его протяжённость окажется равна 7,8 км. Как пояснил Игорь Коваль, конкурс на проектирование этого отрезка будущей платной трассы объявят в ближайшее время. По плану работы должны начаться в конце 2023 года, а завершение этого этапа намечено на 2026-ой. В госкомпании пока не называют сроки строительства дороги в рамках других этапах: речь идёт в том числе об обходе Сочи, Туапсе и Лазаревского.



Совокупную стоимость реализации проекта в Автодоре тоже пока не называют: её определят по итогам разработки проектно-сметной документации, после того, как будет проведён «весь объём инженерных изысканий». Игорь Коваль отметил, что «дорога будет строиться на деньги федерального бюджета, но мы не исключаем и привлечение средств в рамках ГЧП [государственно-частное партнерство, – прим. ред.]».

Не исключено, что найти инвесторов для строительства этой трассы будет непросто. Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, на которого ссылается издание, назвал проект «фантастически сложной дорогой». По его мнению, компании не захотят участвовать, так как «возврат инвестиций займет столетия, потому что фактический трафик на дороге будет меньше расчётного».



Ещё одна проблема, с которой столкнётся госкомпания – регулирование экологического законодательства. Дело в том, что часть пути (исходя из нынешней трассировки) должна пройти по ООПТ, то есть по особо охраняемой природной территории (речь о Сочинском национальном парке): согласно закону, здесь запрещено любое строительство. Однако, как заверил Игорь Коваль, Автодор уже «переговорил» с Минприроды и добился изменения функционального зонирования особо охраняемых территорий. Тем временем эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин напомнил, что в Госдуме находится законопроект, запрещающий менять расположение зон ООПТ, документ готовят ко второму чтению. Он также отметил, что от строительства новой платной дороги «ущерб для природы будет колоссальный», и пояснил, что лучше проложить путь ближе к уже существующей трассе.