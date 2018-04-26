Единственную ведущую в Сочи трассу начнут реконструировать в 2019 году

О том, что реконструкция автомобильной трассы А-147 может начаться в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы Росавтодора Игоря Астахова. Отметим, на сегодняшний день это единственный автомобильный путь, который соединяет курортный город Сочи с другими регионами страны.

Краснодарский край в течение нескольких последних лет во время курортного сезона сталкивается с проблемой перегруженности и пробок на ведущих к Чёрному морю автомобильных трассах. Эти дороги постепенно уже начали реконструировать и расширять. «Обновление» ждёт также и участок А-147 «Джубга – Сочи» (до границы с Абхазией).

А-147 на сегодняшний день является единственной магистралью, по которой можно, не пересекая границы, добраться в Сочи на автотранспорте. На подъезде к курорту в сезон из-за увеличивающегося трафика образуются пробки протяжённостью в несколько десятков километров. Машины могут стоять в заторах не по одному часу.

По словам Игоря Астахова, реализация проекта Росавтодора по «обновлению» трассы должна стартовать в 2019 году. Он также отметил, что, скорее всего, вся дорога от Джубги до Сочи в целом будет реконструирована.Так, ранее в рамках научно-технического совета ведомства уже были рассмотрены параметры планируемых работ по изменению этой трассы.

Согласно словам заместителя руководителя Федерального дорожного агентства, на сегодняшний день обсуждается ещё один проект, он касается обхода Туапсе (речь идёт о другом сложном участке на побережье Чёрного моря).

Основной сезон отпусков в России откроется уже скоро. Тем временем для водителей готовятся новые запреты: так, на территорию курортов РФ не хотят пускать водителей на машинах с бензиновыми двигателями. Новые нормы планируют вводить постепенно: летом 2018-го власти Краснодарского края планируют запретить такому транспорту въезжать в основную часть Олимпийского парка в Сочи.

В конце прошлого месяца в правительстве обсудили развитие дорожной сети России. На магистрали регионального и местного значения субъектам РФ в общей сложности предложили выделить 6,1 миллиарда рублей. Из них более двух миллиардов рублей потратят на наиболее крупные и важные инфраструктурные проекты. Ещё около 2,5 миллиарда рублей направят на приведение дорог в нормативное состояние и на улучшение их пропускной способности.