На OMODA C5 с двумя детьми и тремя чемоданами. Рассказываю про наш отпуск

Здравствуйте, подписчики! Неделю назад наша семья вернулась из путешествия по Карачаево-Черкесии. В этом году решили поехать на авто – совсем недавно мы стали владельцами полноприводной версии OMODA C5 . Как кроссовер прошел испытание южными дорогами? Расскажу в статье.

Езда

Под капотом C5 AWD установлен 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. К динамике у меня вопросов нет: набор скорости довольно шустрый и без провалов, до 100 км/ч разгоняет в среднем за 9 секунд. Обгоны уверенные и без лишнего напряжения. Вот только предельная скорость маловата – в какой-то момент авто категорически отказывается продолжать разгон.

С хорошей стороны показал себя семиступенчатый робот с двумя сцеплениям. Он шустро переключает скорости, фиксируя выбранную передачу при резком надавливании на педаль газа.



Подвеска (независимая McPherson и независимая многорычажка) готова к суровым российским реалиям. Мелкие дорожные неровности автомобиль даже на высокой скорости практически не замечал. Ловко проглатывал и огромные ямы на горных склонах.

Извилистая дорога – еще одна стихия полноприводного «китайца»! Автомобиль чувствует себя, как рыба в воде, позволяя сильно не сбавлять скорость.

Комфорт

Начну с посадки. Передние кресла стилизованы под спортивные «ковши». Смотрится прикольно, вот только в длительных поездках немного затекает спина. Конструкции явно не хватает регулировки поясничного упора. Из плюсов – есть вентиляция.

Детям на втором ряду было уютно: места для ног предостаточно, есть USB-гнезда для зарядки телефонов.

О багажнике: его объем составляет 378 л. Нам удалось запихнуть туда два детских чемодана, один стандартный и несколько пакетов. Но зато его можно открыть бесконтактным способом. Достаточно вплотную подойти к авто сзади и сделать шаг назад – «ларчик» услужливо откроется. А еще внутри есть розетка на 12 В.

Порадовала и акустика. Ни завываний ветра, ни мотора почти не слышно.

Из электронных помощников в дороге пригодились в первую очередь адаптивный круиз-контроль и система помощи на крутых спусках. Все работает без нареканий.

Расход топлива

По горному серпантину я насчитал 8,5 л, по трассе без обгонов – 7,3 л.

С разрешения производителя заправлялся АИ-92, что приятно, учитывая, сколько сейчас стоит бензин.

Резюме

Поездкой мы остались довольны. За двигатель и подвеску ставим оценку «отлично»! Багажник побольше и поудобнее водительское кресло – совсем бы было идеально.

Благодарим за отзыв семью Корчагиных из города Москва!

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