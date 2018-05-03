Розничные цены на автомобильное топливо на московских АЗС в среднем за неделю увеличились на 70 копеек за литр. Причем, согласно данным Московской топливной ассоциации, цены подняли все без исключения собственники автозаправок в столице. По мнению представителей Российского топливного союза, подорожание бензина связано с ростом оптовых цен.

По данным на 3 мая 2018 года литр Аи-92 в среднем на столичных автозаправках подорожал на 69 копеек, сейчас его цена составляет 39,90 рубля. Литр АИ-95 прибавил к стоимости 64 копейки и теперь продаётся за 43,07 рубля. Дизельное топливо за эту неделю подорожало на 67 копеек за литр, сейчас его средний ценник равен 41,61 рубля.

Новости / Авто и общество Розничные цены на бензин в России готовятся к росту Оптовые цены на топливо в РФ движутся в сторону новых максимумов из-за увеличения мировых цен на нефть и ослабления рубля. Этому не могут препятствовать попытки Федеральной антимонопольной службы повлиять на поведение...

2676 0 0 17.04.2018

Глава «Российского топливного союза» Евгений Аркуша считает, что рост розничной стоимости всех видов топлива в столице можно объяснить тем, что перед этим увеличились оптовые цены (на несколько тысяч рублей за тонну). Как сообщает «Интерфакс», при этом речь идёт не только о бирже, но и о мелком опте.

В итоге владельцам АЗС стало невыгодно работать по прежним розничным ценам топлива, что и стало причиной для роста розничной стоимости. Евгений Аркуша отметил, что «среди розничных трейдеров царят панические настроения»: они не могут понять причины столько быстрого увеличения цен в опте.

Он пояснил, что никаких решений, чтобы «обуздать» нынешний рост цен, никто не принимает. Игроки топливного рынка не знают, что делать дальше. По его словам, складывается ощущение, что «ситуация вышла из-под контроля», «наступил период безвластия».

В конце марта 2018 года в «Совете по товарным рынкам» выступили с прогнозом заметного роста цен на АЗС: предполагалось, что к лету литр бензина может подорожать на пять рублей. Впоследствии в правительстве допустили колебания стоимости топлива из-за повышения акцизов, но отметили, что причин для столь резкого увеличения ценников на автозаправках в стране нет.

В апреле стало известно о том, что в РФ средняя цена литра бензина перешагнула психологическую отметку в 40 рублей. На 16-ое число этот показатель составил 40,09 рубля. В среднем стоимость автомобильного бензина в стране с 9 по 15 апреля увеличилась на 0,4%.