На рынке бензина наступил «период безвластия»

На рынке бензина наступил «период безвластия»

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По мнению специалистов, подорожание топлива на московских АЗС связано с ощутимым увеличением оптовых цен.

Розничные цены на автомобильное топливо на московских АЗС в среднем за неделю увеличились на 70 копеек за литр. Причем, согласно данным Московской топливной ассоциации, цены подняли все без исключения собственники автозаправок в столице. По мнению представителей Российского топливного союза, подорожание бензина связано с ростом оптовых цен.

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По данным на 3 мая 2018 года литр Аи-92 в среднем на столичных автозаправках подорожал на 69 копеек, сейчас его цена составляет 39,90 рубля. Литр АИ-95 прибавил к стоимости 64 копейки и теперь продаётся за 43,07 рубля. Дизельное топливо за эту неделю подорожало на 67 копеек за литр, сейчас его средний ценник равен 41,61 рубля.

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Глава «Российского топливного союза» Евгений Аркуша считает, что рост розничной стоимости всех видов топлива в столице можно объяснить тем, что перед этим увеличились оптовые цены (на несколько тысяч рублей за тонну). Как сообщает «Интерфакс», при этом речь идёт не только о бирже, но и о мелком опте.

В итоге владельцам АЗС стало невыгодно работать по прежним розничным ценам топлива, что и стало причиной для роста розничной стоимости. Евгений Аркуша отметил, что «среди розничных трейдеров царят панические настроения»: они не могут понять причины столько быстрого увеличения цен в опте.

Он пояснил, что никаких решений, чтобы «обуздать» нынешний рост цен, никто не принимает. Игроки топливного рынка не знают, что делать дальше. По его словам, складывается ощущение, что «ситуация вышла из-под контроля», «наступил период безвластия».

В конце марта 2018 года в «Совете по товарным рынкам» выступили с прогнозом заметного роста цен на АЗС: предполагалось, что к лету литр бензина может подорожать на пять рублей. Впоследствии в правительстве допустили колебания стоимости топлива из-за повышения акцизов, но отметили, что причин для столь резкого увеличения ценников на автозаправках в стране нет.

Car fueling at the gas station

В апреле стало известно о том, что в РФ средняя цена литра бензина перешагнула психологическую отметку в 40 рублей. На 16-ое число этот показатель составил 40,09 рубля. В среднем стоимость автомобильного бензина в стране с 9 по 15 апреля увеличилась на 0,4%.

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Теги: Авто и общество , В России , Москва , автозаправки , автомобильное топливо , АЗС , бензин , розничные цены , рост цен на бензин , рынок топлива , топливо , топливо для автомобилей , цена топлива , цены , цены на бензин
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