Насколько подорожает бензин в начале 2019 года?

Правительство не планирует самостоятельно устанавливать цены на автозаправках, однако определённую роль в регулировании цен власти РФ играть готовы. Так, они разрешили крупным нефтепереработчикам России в начале следующего года повысить оптовую стоимость бензина и дизельного топлива ровно настолько, чтобы хватило отыграть повышение НДС (налога на добавленную стоимость).

Так, из-за повышения НДС в январе 2019 года оптовые цены – а вслед за ними и розничные – должны повыситься не более чем на 1,7%. Напомним, нефтяники по-прежнему должны сдерживать розничные цены из-за сниженных до конца 2018-го акцизов. Так что можно взять за основу нынешние средние ценники и рассчитать примерную прибавку.

По данным Росстата, в конце октября литр бензина марки Аи-92 в среднем по стране можно было купить за 41,53 руб.; Аи-95-го – за 44,81 руб. Средний ценник дизельного топлива на ту же дату составлял 45,11 руб. за литр. Если взять за основу эти ценники, то прибавка из-за роста НДС составит всего 70-80 копеек на литр. Но даже эта, казалось бы, небольшая прибавка заставит среднюю цену Аи-92-го перешагнуть отметку в 42 рубля за литр; Аи-95-го – в 45 рублей за литр, а «дизель» приблизится к 46 рублям за литр.

Как сообщают «Ведомости», помимо этого правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями об установке до конца марта 2019 года предельных мелкооптовых цен на горючее в каждом регионе. За отклонениями свыше 4% от установленной планки будут следить «антимонопольщики» и налоговая служба.

После того, как цены на АЗС вырастут в январе 2019 года из-за увеличения НДС, нефтяники смогут повышать их только на уровень инфляции, не более. Официальный прогноз – 4,3%. То есть средняя цена литра 92-го бензина составит с учётом инфляции примерно 44,03 руб., 95-го – 47,51 руб., а «дизеля» – 47,81 руб.

В таких условиях независимым трейдерам гарантирована минимальная маржа. Это даст им возможность работать (не в убыток, а хотя бы с минимальной прибылью, чтобы «держаться на плаву»), но при этом не позволит слишком поднимать розничные цены на горючее. Это важно, ведь на такие заправки приходится примерно 60% от общего количества АЗС в стране, а в некоторых регионах РФ эта доля намного больше.

В случае, если нефтяники «выйдут за рамки дозволенного» правительством и повысят оптовые цены больше, чем разрешено в определённом регионе, власти обещают применять санкции – их роль исполнят заградительные экспортные пошлины. Мера была придумана и одобрена после резкого подорожания топлива, которое произошло весной 2018 года.