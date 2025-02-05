Названы новые автомобили, которые выгоднее всего сейчас купить

По данным Авито Авто, наиболее заметно потеряли в цене новые автомобили марки GAC: по сравнению с январем 2024 года снижение составило 31,7%. Немногим меньше уменьшилась средняя цена1 на ТС марки Voyah – на 30,9%. Третье место занял Москвич (-18,6%), а четвертое – BMW (-17,5%). Замыкает топ-5 бренд Geely: по сравнению с первым месяцем 2024 года цена на машины этой марки снизилась на 8,7%.
Среди моделей наиболее существенно снизилась средняя цена1 на Voyah Free – на 22,5%. Вторую и третью строку занимают модели отечественного производства: Москвич 3 по сравнению с январем 2024 года потерял в цене 18,4%, а Москвич 6 – 18,1%. Четвертое место занимает Chery Tiggo 4 Pro, средняя цена1 на который уменьшилась на 14,6%, а пятое – ВАЗ (LADA) Largus (снижение на 13,9%).
Особую роль в ценообразовании играет активность китайских брендов, которые используют гибкую маркетинговую политику для укрепления своих позиций в России. Кроме того, снижение цен на ряд моделей может быть обусловлено развитием локального производства, которое позволяет оптимизировать себестоимость автомобилей. Например, в начале 2025 года в России была налажена сборка нескольких моделей Voyah. Пользователям, которые планируют покупку одного из таких автомобилей, мы рекомендуем искать выгодные варианты в каталоге новых авто на Авито Авто. Он дает возможность сравнить цены и выбрать оптимальный вариант с учетом действующих акций и бонусов.
Топ-10 новых автомобилей по уменьшению средней цены1, январь 2025 г. к январю 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Динамика средней цены1
|Средняя цена1, руб.
|Voyah
|Free
|-22,5%
|6 190 000
|Москвич
|3
|-18,4%
|1 770 000
|Москвич
|6
|-18,1%
|2 200 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|-14,6%
|2 100 000
|ВАЗ (LADA)
|Largus
|-13,9%
|1 703 000
|OMODA
|S5 GT
|-13,3%
|2 480 000
|Chery
|Arrizo 8
|-12,5%
|3 070 000
|OMODA
|S5
|-9,4%
|2 130 000
|Chery
|Tiggo 8 Pro Max
|-7,2%
|3 870 000
|EXEED
|LX
|-6,4%
|3 200 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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