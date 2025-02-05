Названы новые автомобили, которые выгоднее всего сейчас купить

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по средним ценам 1 на новые автомобили в январе 2025 года в России и сравнили их с данным за январь 2024 года. Оказалось, что средняя цена 1 на новые авто осталась практически без изменений, однако на некоторые марки и модели она ощутимо снизилась.

По данным Авито Авто, наиболее заметно потеряли в цене новые автомобили марки GAC: по сравнению с январем 2024 года снижение составило 31,7%. Немногим меньше уменьшилась средняя цена1 на ТС марки Voyah – на 30,9%. Третье место занял Москвич (-18,6%), а четвертое – BMW (-17,5%). Замыкает топ-5 бренд Geely: по сравнению с первым месяцем 2024 года цена на машины этой марки снизилась на 8,7%.

Среди моделей наиболее существенно снизилась средняя цена1 на Voyah Free – на 22,5%. Вторую и третью строку занимают модели отечественного производства: Москвич 3 по сравнению с январем 2024 года потерял в цене 18,4%, а Москвич 6 – 18,1%. Четвертое место занимает Chery Tiggo 4 Pro, средняя цена1 на который уменьшилась на 14,6%, а пятое – ВАЗ (LADA) Largus (снижение на 13,9%).

Особую роль в ценообразовании играет активность китайских брендов, которые используют гибкую маркетинговую политику для укрепления своих позиций в России. Кроме того, снижение цен на ряд моделей может быть обусловлено развитием локального производства, которое позволяет оптимизировать себестоимость автомобилей. Например, в начале 2025 года в России была налажена сборка нескольких моделей Voyah. Пользователям, которые планируют покупку одного из таких автомобилей, мы рекомендуем искать выгодные варианты в каталоге новых авто на Авито Авто. Он дает возможность сравнить цены и выбрать оптимальный вариант с учетом действующих акций и бонусов. Никита Ивахненко руководитель направления «новые авто» в Авито

Топ-10 новых автомобилей по уменьшению средней цены1, январь 2025 г. к январю 2024 г., Россия, Авито Авто

Марка Модель Динамика средней цены 1 Средняя цена 1 , руб. Voyah Free -22,5% 6 190 000 Москвич 3 -18,4% 1 770 000 Москвич 6 -18,1% 2 200 000 Chery Tiggo 4 Pro -14,6% 2 100 000 ВАЗ (LADA) Largus -13,9% 1 703 000 OMODA S5 GT -13,3% 2 480 000 Chery Arrizo 8 -12,5% 3 070 000 OMODA S5 -9,4% 2 130 000 Chery Tiggo 8 Pro Max -7,2% 3 870 000 EXEED LX -6,4% 3 200 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

