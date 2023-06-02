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  • Не только приложение: 3 удобных способа заказать такси в 2023 году

Не только приложение: 3 удобных способа заказать такси в 2023 году

02.06.2023 37 0 0

Кажется, что в 2023 году единственно удобный вариант заказа такси – это приложение на смартфоне. Но что если смартфон разряжен, интернет-соединение нестабильно или под рукой вообще только обычный телефон? Выясняем, как удобно вызвать такси вместе со службой такси Максим.

Вариант 1: заказ по телефону

Многие думают, что сегодня заказ такси по телефону – это почти вымершая технология, которой пользуются только мелкие региональные службы такси, у которых просто нет ресурсов на разработку мобильного приложения. Но на самом деле это не так. Все агрегаторы и службы такси, включая самых крупных, сохраняют возможность вызвать такси по телефону. Для удобства клиентов в каждом регионе присутствия действуют местные номера – то есть, и в Москве, и в Саратове можно одинаково легко вызвать машину без лишних затрат. При этом консервативная аудитория людей, привыкших заказывать такси «по старинке», остается ощутимой, так что этот вариант еще долго будет актуальным и востребованным.

Преимущества вызова такси по телефону:

  •  не нужно устанавливать приложение, не нужен доступ в интернет, не нужно разбираться с интерфейсом и картой;
  •  возможность заплатить наличными без необходимости привязывать банковские карты;
  •  можно подробно объяснить оператору нюансы или условия поездки, которые будут переданы водителю.

Такси можно вызвать не только с со смартфона, но и с обычного мобильного телефона, со стационарного телефона и даже с таксофона – то есть, этот вариант доступен даже когда собственный телефон разряжен или потерян.

Вариант 2: заказ на сайте

Если про заказ по телефону все помнят, но сознательно от него отказываются, то о возможности заказать такси на официальном сайте сервиса многие даже не знают. А между тем это ничуть не менее удобный и простой способ вызвать машину, чем приложение на смартфоне. Например, прямо на главной странице сайта такси Максим есть форма заказа, где можно указать все те данные, которые указываются и в приложении. Помимо места старта и точки назначения можно добавить промежуточные адреса для проезда, сразу выбрать тариф, предварительно заказать машину на определенное время и даже оставить пожелания к заказу. При этом расценки на все дополнительные услуги известны сразу: например, в Москве автомобиль с большим багажником, перевозка животного или помощь водителя обойдутся в дополнительные 100 рублей, а встреча пассажира с табличкой – в 300. Здесь же можно сразу указать, с какой суммы потребуется сдача, и обозначить чаевые для водителя. Кроме того, можно указать дополнительный номер для связи, если машина заказывается для другого человека.

При этом в списке тарифов у такси Максим есть не только стандартные легковые, где можно выбрать класс автомобиля, от эконома до бизнеса, а также минивэн. Есть и масса других вариантов. Например, можно заказать машину с почасовой оплатой, если точные сроки поездки или ожидания неизвестны. Из других услуг – доставка, причем здесь есть не только возможность доставить уже заказанный товар, но и попросить водителя самому купить лекарства, товары или продукты и доставить их на указанный адрес. Для автовладельцев интерес представляют услуги помощи на дороге: можно заказать личного водителя для поездки на машине заказчика, а также «техпомощь» – буксировку своей сломанной машины или помощь в запуске двигателя с буксира или от аккумулятора. Да и если в дороге закончился бензин, тоже можно смело звонить (или писать на сайте) в такси – там помогут.

Преимущества вызова такси через сайт:

  •  возможность заказать такси вообще без телефона – с компьютера, ноутбука или планшета;
  •  подробная детализация и настройка заказа;
  •  прозрачные и понятные заранее условия поездки и стоимость дополнительных услуг.
Вариант 3: заказ через приложение

Ну а самый популярный в наше время вариант заказа такси – это фирменное приложение сервиса на смартфоне. Рассказывать о нем подробно, пожалуй, избыточно: сегодня даже ребенок способен загрузить приложение из магазина, зарегистрироваться и вызвать такси до дома. Преимущества этого варианта тоже понятны: по сути, приложение позволяет делать все то же самое, что и сайт, но в удобной оболочке, адаптированной для смартфона. Здесь можно разве что отметить, что крупные агрегаторы заботятся о максимальной доступности своего приложения для широкой аудитории. Например, приложение такси Максим доступно не только в App Store и Play Market, но и в AppGallery для Huawei, и в Galaxy Store от Samsung, а также в GetApps от Xiaomi.

Преимущества вызова такси через приложение:

  •  сочетание всех опций сайта и удобного интерфейса;
  •  возможность выбрать тип оплаты – наличный или безналичный;
  •  возможность отслеживать автомобиль в приложении в режиме реального времени;
  •  возможность поделиться данными о поездке, чтобы близкие точно знали, где находится пассажир и куда он едет.

Прогресс, как мы видим, не означает отказа от проверенных и удобных способов получить привычную услугу. Те, кто хочет получить самый современный сервис, пользуются приложением, а те, кто хочет по старинке услышать голос оператора, могут заказать такси по телефону. Главное во всем этом – что и те, и другие в результате получают одинаковый комфорт и качество обслуживания.

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авто и общество авто и технологии

 

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