Непопулярного конкурента VW Teramont от Changan ждёт ещё один рестайлинг: первые фото

Шпионы застукали замаскированный кроссовер CS95. Модель вновь изменится внешне, однако не так радикально, как после предыдущего рестайлинга. Будут перемены и в салоне, но совсем уж скромные.

Большой трехрядный кроссовер Changan CS95 представили в 2016-м, это самый дорогой «традиционный» SUV в линейке марки (гибриды в расчет не берем). В Китае полноценные продажи стартовали в 2017-м, дебютный год и стал лучшим для модели: согласно статистике CarSalesBase, тогда реализовали почти 21 000 единиц. Но затем спрос рухнул, результат 2018-го – лишь 6814 экземпляров. Так что в 2019-м CS95 пережил масштабную модернизацию. По итогам прошлого года флагман в «плюсе» (8844 шт., +43%), и все же до конкурентов далеко. Например, выбор на Volkswagen Teramont в 2021-м в КНР остановили около 55 000 клиентов. Тем не менее, Changan от CS95 отказываться не собирается: кроссовер еще раз обновят, фото тестового прототипа опубликовало местное издание Autohome.

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Судя по шпионским кадрам, кросс получит иные бамперы, причем передний будет без L-образных декоративных элементов – вместо них установят крупные противотуманки. Также Changan CS95 достанется другая радиаторная решетка, но фары и задние фонари прежние. Скорее всего, новый обвес не сильно скажется на длине. Показатель актуального SUV – 4949 мм, колесная база – 2810 мм.



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Салон полностью перекроили в 2019 году, и на этот раз обновок внутри будет немного – заменят лишь рычаг коробки, так что класть мобильник в слот в основании центрального тоннеля станет легче. Насчет нового оборудования пока ничего не слышно. В арсенале нынешнего кроссовера в зависимости от комплектации значатся: панорамная крыша, атмосферная подсветка, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



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Предполагается, что технику реформы не затронут. В Китае Changan CS95 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 233 л.с. (360 Нм), которая работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод передний или полный.



На домашний рынок рестайлинговый Changan CS95 может выйти уже в этом году. Кроссовер также продают в странах Ближнего Востока, а вот в России трехрядный SUV не представлен, о планах поставлять эту модель на наш рынок компания официально не заявляла.