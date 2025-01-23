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  • Никита Мазепин, Анастасия Нифонтова, Борис Гадасин – звезды автоспорта сразятся за Кубок АМА

Никита Мазепин, Анастасия Нифонтова, Борис Гадасин – звезды автоспорта сразятся за Кубок АМА

23.01.2025 24 0 0

26 января в Можайском районе Московской области на новом автодроме «Алискино Мотоспорт Арена» состоится первый этап Кубка АМА «Снежная битва». Звёзды российского автоспорта, среди которых действующие чемпион России по ралли-рейдам Борис Гадасин и обладатель Кубка России по ралли-рейдам Никита Мазепин, российская авто- и мотогонщица Анастасия Нифонтова и еще десяток отечественных спортсменов соберутся, чтобы принять участие в необычном формате соревнований – миксе ралли-рейдов и кросса. Такой смелый эксперимент организаторов обещает внести интригу, а смогут ли участники решить эту сложную задачу, станет ясно в ходе гонки.

В это воскресенье, 26 января, в 140 километрах от Москвы, в Подмосковье, пройдет захватывающее событие – «Снежная битва». Эта уникальная гонка объединит в себе как классические ралли-рейдовые спецучастки, так и яркие кроссовые заезды. На автодром приедет почти дюжина именитых спортсменов, чтобы принять участие в этих необычных соревнованиях, не имеющих аналогов в России. Среди участников – команда G-Force Motorsport из Санкт-Петербурга, которая выставит два экипажа. Заслуженный мастер спорта, десятикратный чемпион России по ралли-рейдам Борис Гадасин поделился своими мыслями о новом формате соревнований, назвав его весьма перспективным.

Я уже видел трассу «Алискино Мотоспорт Арена». Потенциально трасса мне очень нравится, надеюсь, что это будет интересное соревнование и отличная тренировка, причем не только для машин категории Т3, но и для прототипа Т1, на котором я собираюсь ехать. Будет интересно сравнить темп Т3 и Т1. Многое будет зависеть от погоды, но, надеюсь, она в воскресенье нас не подведет. Что касается формата соревнований, то я считаю, что это очень интересный эксперимент: попробовать совместить ралли-рейды и кросс. И надеюсь, что у организаторов получится создать своеобразный микс-дисциплин и сбалансировать подсчет очков. В любом случае это достаточно смело и может стать интересным форматом мероприятий в будущем.
Борис Гадасин

Российский автогонщик Никита Мазепин также поборется в «Снежной битве», и его команда 99 Racing выставляет на мероприятие два экипажа. Никита уже второй год успешно участвует в ралли-рейдах и в сезоне 2024 года завоевал победу в Кубке России по ралли-рейдам, практически каждый этап заезжая на подиум и показывая невероятное мастерство управления BRP Maverick X3.

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В соревновании примет участие и Анастасия Нифонтова, одна из самых титулованных гонщиц в России. Она считает, что «Снежная битва» – отличная возможность потренироваться перед стартом основного ралли-рейдового сезона и гонкой «Россия – Северный лес».

«Я уже бывала на «Алискино Моторспорт арене» и тренировалась на кроссовой трассе. Правда, это было очень давно, и, возможно, организаторы уже изменили конфигурацию. С момента ралли «Шелковый путь» у меня не было возможности участвовать в соревнованиях и полноценно тренироваться, поскольку автоспорт требует значительных финансовых вложений. Но я, как пионер, «всегда готова». Надеюсь, что мой организм выдержит нагрузку, так как формат гонки короткий. Это будет абсолютно новое испытание, и я с нетерпением жду возможности насладиться гонкой. В таком формате я еще никогда не участвовала, и мне очень интересно, что из этого получится. В моей карьере были стадионные гонки, такие как «Формула7», и ралли-рейды, но чтобы в одной гонке был такой микс — такого не припомню. В этой гонке пилот должен будет быстро переключаться с одной трассы на другую, а штурман — подсказывать во время езды по кроссовой трассе. Кроме того, короткий формат гонки обычно вызывает максимальный азарт. Поэтому я в предвкушении!», — поделилась .
Анастасия Нифонтова
мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту , команда G-Drive Motorace

Четыре экипажа на Polaris RZR PRO R выставит команда Atvarmor Racing Team, для которой «Снежная битва» – настоящее спасение, так как в условиях теплой подмосковной зимы такие гонки – возможность для всей команды оттачивать навыки и полноценно готовиться к соревновательному сезону.

С большим интересом едем в Алискино. Мы раньше там бывали, но сейчас организаторы создали новый длинный раллийный участок, и это, конечно, здорово. Очень рады, что сможем посоревноваться и получить накат в самом начале сезона. Считаем, что формат мероприятия очень интересный, так как требует от экипажей владения разнообразными навыками. Конечно, некоторым пилотам нашей команды будет непривычно прыгать трамплины, но у нас все, кроме одного экипажа, раньше бывали в Алискино, поэтому справимся. Формат на выбывание добавит зрелищности. Обычно в это время мы обычно катаемся на шипах по льду озера на специальной трассе, но из-за погоды в этом году такой возможности нет, поэтому вдвойне рады поездке на кубок.
Алексей Соколянский
Atvarmor racing team

Напоминаем, что все участники сначала проедут два пролога и два ралли-рейдовых спецучастка по 40 километров каждый, а затем на компактной зрелищной шестикилометровой трассе с эффектными трамплинами, специально подготовленными для кросс-кантри, пройдут сначала квалификационные заезды, а затем полуфиналы и финал. По итогам двух частей соревнования будет определен победитель, которому достанется переходящий Кубок АМА.

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Мы задумали совместить несовместимое и в одном соревновании скрестить сразу две спортивные дисциплины, благо наша площадка позволяет это сделать. Новый подмосковный автодром «Алискино Моторспорт арена» полностью отвечает запросам проведения соревнований любой сложности. А такой нестандартный формат интересен для участников, потому что есть возможность предложить не только испытать себя на скользких ралли-рейдовых трассах, но и показать себя на кроссовой трассе, где у нас 14 различных трамплинов. Мы с радостью ждем 26 января всех любителей автоспорта на ледовую гонку, где наши именитые спортсмены смогут показать свое мастерство, а зрители и гости мероприятия насладиться этим праздником спорта. Несмотря на достаточно теплую погоду, нас ждет интереснейшая борьба, скорость и адреналин.
Константин Жильцов
спортивный директор «Алискино Мотоспорт Арена» и организатор 1 этапа Кубка АМА

Зрителей ждут захватывающие и яркие спортивные соревнования. Мы с радостью приглашаем всех любителей автоспорта провести незабываемые выходные в великолепной компании, окунувшись в атмосферу ревущих машин, драйва и адреналина.

  • Дата проведения: 26 января 2025 г., воскресенье
  • Место проведения: Адрес: Московская обл., Можайский гор.округ, хут.Бычково, «Алискино Моторспорт Арена»
Программа проведения I этапа Кубка АМА
08:00 – 08:30Регистрация участников
09:00Старт пролога, 7 км.
После него – выбор стартовых позиций, брифинг
10:00Старт СУ-1
12:00Старт СУ-2
15:30Торжественное открытие
15:50Старт квалификационных заездов, полуфинал и финал
17:351-й полуфинал
18:152-й полуфинал
19:15Финал Б
20:20Финал А
21:15Награждение
22:00Окончание мероприятия

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