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  • Nissan Caravan разжился лимитированной спецверсией к 50-летнему юбилею

Nissan Caravan разжился лимитированной спецверсией к 50-летнему юбилею

13.09.2023 98 0 0

Новое исполнение, как водится, отличилось декором. Техника стандартная: микроавтобус доступен с младшим ниссановским бензиновым мотором или дизелем от Mitsubishi.

В этом году Nissan Caravan празднует 50-летие, и в честь такого события японцы решили выпустить особую версию, которая получила незатейливое название 50th Anniversary. Напомним, модель актуального, пятого по счету поколения в строю с 2012 года, рестайлинг она пережила в 2021-м, и тогда же нынешний микроавтобус избавился от приставки NV350.

Nissan Caravan первого поколения (серия E20) из 1973 года

Юбилейное исполнение получил «короткий» Caravan с плоской крышей. Длина такого автомобиля равна 4695 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1990 мм, расстояние между осями – 2555 мм. В гамме модели еще есть варианты длиной 5080 или 5230 мм с колесной базой в 2940 мм (у самого крупного Каравана ширина составляет 1880 мм). Внешняя особенность Nissan Caravan 50th Anniversary – черный декор, в этом цвете выполнены окантовка радиаторной решетки, корпуса зеркал, ручки, направляющие сдвижных дверей и вставка над задним номерным знаком. Ну и еще на кузове имеются значки с названием спецверсии.

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В салоне – вышивка 50th Anniversary на подголовниках кресел. Новый вариант сделан на базе богатой комплектации Grand Premium GX, так что в списке оборудования значатся штатный видеорегистратор, мультимедийная система и камеры кругового обзора.

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Caravan 50th Anniversary предложен с ниссановским бензиновым атмосферником QR20DE 2.0 (130 л.с.) и дизелем Mitsubishi 4N16 2.4 (132 л.с.; собственные дизели компания Nissan на микроавтобус больше не ставит), оба двигателя сочетаются с семиступенчатым автоматом. Привод задний или полный. К слову, стандартному Каравану еще положен старший бензиновый мотор – QR25DE 2.5 (147 л.с.).

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Юбилейная спецверсия выйдет на домашний рынок 10 октября, Nissan Caravan 50th Anniversary обойдется японцам в 23 700 – 30 300 долларов. В продаже он будет только до марта следующего года, причем компания сразу предупреждает, что она может досрочно убрать такой микроавтобус из гаммы в том случае, если «достигнет производственной мощности».

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