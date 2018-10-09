Фирма Nissan представила обновленный компактный кроссовер Qashqai для европейского рынка. Отныне у него всего один бензиновый двигатель – 1,3-литровый с турбонаддувом, мощностью 140 или 160 л.с. Вариатор уступил место 7-ступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями.

В пресс-релизе, посвященном техническим обновкам кроссовера Qashqai, фирма Nissan упорно называет его самым продаваемым кроссовером в Европе. Так действительно было до недавнего времени, однако, по данным Focus2move, в период с января по август этого года Qashqai все-таки уступил лидерство Фольксвагену Тигуану: реализовано 206 733 и 215 174 экземпляров соответственно. Апгрейд должен помочь Ниссану вернуться на первое место, и главная надежда – на новый 1,3-литровый бензиновый двигатель, разработанный Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с концерном Daimler и уже известный нам по Мерседесу А-класса четвертого поколения.

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Мотор 1.3 заменит на Qashqai две прежние бензиновые «турочетверки» 1.2 (115 л.с.) и 1.6 (163 л.с.). Он будет предлагаться в двух вариантах максимальной отдачи – 140 л.с., 240 Нм либо 160 л.с., 260 Нм. В паре с новым двигателем по умолчанию ставится 6-ступенчатая МКП, но 160-сильную версию можно будет приобрести также с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, причем в этом случае максимальный крутящий момент увеличивается до 270 Нм. Привод в любом случае только передний. Полный привод доступен европейцам лишь на единственном исполнении Кашкая – с 1,6-литровым 130-сильным турбодизелем и ручной коробкой.

Спрашивается, откуда у Ниссана «робот», если в арсенале дочерней фирмы Jatco таких коробок нет? Пресс-служба японской фирмы не раскрывает происхождение этого агрегата, но очевидно, что он достался Кашкаю в наследство от того же Мерседеса А-класса, то есть «робот» поставляет концерн Daimler.

Кстати, по слухам, именно 1,3-литровый межкорпоративный бензиновый турбомотор пропишется под капотом купеобразного кроссовера Renault Arkana, который в следующем году начнут производить в России. Соответственно возникает вопрос, достанется ли Аркане и мерседесовская коробка или же новый двигатель все-таки состыкуют с вариатором Jatco? Второй вариант предпочтительнее, так как с вариаторами российские автомобилисты в основной своей массе уже сжились, а вот «роботы» по-прежнему недолюбливают.

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Новый силовой агрегат позволил сделать европейский Qashqai чуть экономичнее, экологичнее и динамичнее. Двигатель 1.3 по умолчанию снабжен сажевым фильтром и соответствует суровым экологическим нормам Euro 6d-Temp, по которым некоторые автопроизводители до сих пор не могут сертифицировать отдельные модели.

Еще одна обновка – мультимедийная система NissanConnect следующего поколения. Она теперь может обновлять софт «на лету», распознавать речь и позволяет планировать маршрут еще до посадки в машину – с помощью специального мобильного приложения. Также с помощью мобильного приложения система поможет найти автомобиль на парковке.

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У европейских дилеров обновленный Qashqai появится до конца текущего года. Кроссоверы для российского рынка пока будут продаваться в прежних спецификациях, то есть с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 144 л.с. Межу тем раньше предлагалась и версия с 1,2-литровым турбомотором, и такие, судя по данным нашего каталога новых автомобилей, еще остались у некоторых дилеров. С января по август этого года Qashqai нашел в России 13 641 покупателя, из них только 963 предпочли версию с двигателем 1.2.