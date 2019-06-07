Новая Mazda3 в первый год российских продаж – точно с «ручкой», а дальше?..

Новая Mazda3 в первый год российских продаж – точно с «ручкой», а дальше?..

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Наличие модификации с ручной коробкой на старте российских продаж Mazda3 четвёртого поколения нашему сайту Kolesa.ru подтвердил директор по маркетингу «Мазда Мотор Рус» Андрей Глазков
 

Две недели назад Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства (ОТСС) на Mazda3 четвёртого поколения, предназначенную для россисйского рынка. Напомним, что модель представили на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года: японские инженеры оснастили «трёшку» новым 1,8-литровым дизелем, предусмотрели версию с «мягким» 48-вольтовым гибридом – на ней стоит 2,0-литовый бензиновый двигатель Skyactiv и новейший бензиновый агрегат Skyactiv-Х с «дизельным» поведением, то есть с воспламенением от сжатия, правда, с добавлением «контрольной искры». Исполнение хэтчбек (традиционно представлен ещё и седан), оснащённое мотором Skyactiv-Х доступно и с полным приводом.

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Между тем, на российском рынке будут представлены три известных по третьему поколению Mazda3 силовых агрегата: 2,0-литровый и 1,5-литровый бензиновые «Скайактивы» с опять же знакомой нам 6-ступенчатой автоматической коробкой классической конструкции. Третьей станет пара в составе 1,5-литровый Skyactiv-G и… 6-ступенчатая ручная коробка. К слову, отметим важную вещь: наличие того или иного мотора и коробки в ОТТС ещё не гарантирует поставку на российский рынок, поэтому делать вывод о наличии той или иной модификации на рынке по её наличию в ОТСС – неверно.

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Вспомним, что «трёшка» с 1,5-литровым атмосферником и «ручкой» в третьем поколении продавалась у нас официально, однако дилеры почти не оформляли на неё заказов. По данным российского представительства Mazda, эта версия разошлась тиражом всего в несколько экземпляров: в 2015 году их отгружали дилерам с августа месяца – тогда продали одну машину, в сентябре – 5, в октябре – 4, и в оставшиеся два месяца года – по 3. В 2016 году своих покупателей нашли ещё четыре модели, на том дело и стало. И вот, российское представительство Mazda вновь решило попробовать толкнуть на наш рынок «ручку на трёшке», видимо, в расчёте на то, что часть молодёжи, подсевшей ещё на первую Mazda3, с годами не растеряла задора. Впрочем, позицию представительства нам конкретизировал директор по маркетингу «Мазда Мотор Рус» Андрей Глазков.

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Оказывается, перед российским представительством стоит задача: продавать в год не менее 200-250 экземпляров одной комплектации Mazda3. Да-да, японцы считают именно в комплектациях, а не в кузовах или модификациях. Стало быть, по заверениям Андрея Глазкова, как минимум в первый год можно будет заказывать в Японии версию с «механикой», по крайней мере, до тех пор, пока на неё не выявится реальный спрос или его отсутствие. Для нас эта версия интересна ещё и потому, что позволяет поговорить о ценах. По словам Марины Занаревской, коммерческого директора российского представительства Mazda (мы разговаривали во время презентации рестайлинговой Mazda6 во Владивостоке, в феврале), «трёшка совершенно точно будет дешевле Mazda6».

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Вроде бы, на первый взгляд – абсурдная, аж до анекдотизма фраза, ведь и так понятно, что младшая модель будет дешевле старшей. Между тем, не будем забывать, что «шестёрка», пусть и по отвёрточной технологии, но всё-таки освоена во Владивостоке, а вот у Mazda3 таких шансов немного, если не сказать, что нет вообще. По крайней мере, сертификат, позволяющий вывести машину на наш рынок, оформлен на образец японской сборки. Более того, одно время цены на машины действительно были близки, а ощутимо меньше базовой «шестёрки» стоила только «трёшка» со старым 1,6-литровым мотором, который ставили ещё на машину второго поколения. После запуска моделей по идеологии Skyactiv, к которой относилась и «трёшка» третьего поколения, в народе такие моторы прозвали «скайпассивными».

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Итак, после запуска в РФ рестайлинговой Mazda6, среднеразмерный седан снова ушёл в отрыв, однако, новая Mazda3, которую мы в деталях изучили на международных салонах, и которая по исполнению салона выглядит теперь самой современной в гамме, приблизится к «шестёрке» по цене вплотную. По крайней мере, исполнения седанов с 2,0-литровыми моторами могут стоить почти одинаково. Впрочем, ждать осталось недолго – как сказал Андрей Глазков, в июле машины гарантированно будут у дилеров. Наш прогноз на версию с 1,5-литровым мотором и «ручкой» — 1 450 000 рублей.

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