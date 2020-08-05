Самый большой внедорожник Toyota в нынешнем поколении выпускается уже очень давно, поэтому мы решили представить, как могла бы выглядеть новая модель.

Секвойя первого поколения была представлена в 2000 году, а спустя семь лет на рынок вышло второе поколение модели, которое выпускается и по сей день. Внедорожник сделан на базе пикапа Tundra и имеет рамную конструкцию. Производится Sequoia на заводе Toyota в Принстоне, штат Индиана, и предлагается на рынках Северной и Южной Америки, а также на Среднем Востоке. Определённую популярность внедорожник завоевал и в России, несмотря на то что у нас он официально не представлен. Что касается размеров, длина Секвойи составляет 5210 мм (против 4950 мм у Land Cruiser 200), ширину 2029 мм (против 1980 мм у LC200) и высоту 1895 мм (здесь «Крузак» превосходит на 6 см). самый большой внедорожник Toyota производится уже 12 лет, так что его можно назвать устаревшим даже с учётом рестайлинга 2017 года. Мы представили, как может выглядеть новый автомобиль, сделанный с учётом последних тенденций в дизайне бренда. Sequoia получила более узкие фары и бампер с более резкими очертаниями. Решётка радиатора стала ещё крупнее, вполне характерно для полноразмерных внедорожников последних поколений.

Внедорожник получил новые зеркала, установленные на ножки. Боковины переработаны за счёт новых выштамповок над колёсными арками, глубокой подштамповки в нижней части дверей и изменённой формы бокового остекления. В передних и задних стойках сделаны чёрные вставки в стиле нового RAV4, визуально отделяющие крышу от кузова. Таком образом, крыша может быть выкрашена и в чёрный цвет, что также является актуальным решением в современной автомобильной промышленности. Сзади появились более узкие современные фонари, а также задний бампер с массивной контрастной вставкой.

Нынешняя Toyota Sequoia комплектуется бензиновыми моторами V8 – а именно, 4.6 мощностью 310 л.с. и 5.7 мощностью 381 л.с. В паре с ними идёт 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Кстати, в прошлом году японская компания представила экстремальную версию внедорожника с приставкой TRD Pro.

Рестайлинговая Toyota Sequoia 1 / 2 Рестайлинговая Toyota Sequoia 2 / 2

В России же сегодня самым большим официально представленным внедорожником является Land Cruiser 200, цены на который начинаются с отметки в 4 985 000 рублей (4.6, бензин, 309 л.с.). Дизельный 249-сильный вариант с мотором 4.5 чуть дороже – от 5 153 000 рублей.

Toyota Land Cruiser 200 1 / 2 Toyota Land Cruiser 200 2 / 2

Кстати, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Toyota Sequoia за 2,5 миллиона рублей.