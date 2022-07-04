Новое эксклюзивное купе BMW 3.0 CSL Hommage: первые изображения

На прошлой неделе в Сети появились шпионские фотографии нового немецкого купе, которое будет сделано на базе модели M4. Благодаря им у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Купе М4 второго поколения с заводским индексом G82 было официально представлено в сентябре 2020 года. В мае нынешнего года к нему добавилась модификация CSL с облегчённым кузовом и более мощным мотором, тираж которой составит лишь 1000 экземпляров, а цена в Германии – от 165 200 евро. Теперь же на очереди ещё более эксклюзивная версия, в названии которой также будет присутствовать аббревиатура CSL. Она расшифровывается как Competition, Sport, Lightweight и отсылает к первой модели, разработанной подразделением BMW M – купе 3.0 CSL (кузов Е9) 70-х годов прошлого столетия.

Рендер нового 3.0 CSL Hommage

Самая экстремальная версия того спорткара имела развитый аэродинамический обвес, получит его и новая двухдверка. Он включает в себя массивные накладки на передние крылья, частично заходящие на капот, накладки на задние крылья, плавно переходящие в антикрыло на крышке багажника, накладки на пороги и спойлер над задним окном. Передняя часть практически полностью оригинальная – здесь новая решётка радиатора более традиционной по сравнению с М4 формы, новый бампер с круглыми декоративными вставками по краям, разве что фары достанутся новинке от серийной модели. Фонари также условно серийные – они позаимствованы у вышеупомянутой модели M4 CSL (которая получила заднюю оптику с новой графикой светодиодных огней, но старой формы). Зато у 3.0 CSL Hommage будет своя крышка багажника и оригинальный задний бампер с интегрированной в него нишей номерного знака. В целом стилистика новинки в значительной степени перекликается с концептом 3.0 CSL Hommage R 2015 года.

Рендер нового 3.0 CSL Hommage

Спорткар получит заметную прибавку мощности, которая возрастёт не менее чем до 600 л.с. (М4 располагает 510 л.с., недавно представленная CSL – 550 л.с.), а крутящий момент может вырасти до 700 Нм (у М4 он составляет 650 Нм).

Концепт BMW 3.0 CSL Hommage R '2015 1 / 3 Концепт BMW 3.0 CSL Hommage R '2015 2 / 3 Концепт BMW 3.0 CSL Hommage R '2015 3 / 3

Премьера новинки ожидается в течение этого года, план производства составляет 50 экземпляров (в честь 50-летия подразделения BMW M), ориентировочная стоимость – 600 000 евро.

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Сегодня в России официальный ценник на купе BMW M4 с 510-сильным мотором 3.0, задним приводом и 8-ступенчатым «автоматом» стартует с отметки в 9 000 000 рублей. Версия с полноприводной трансмиссией xDrive обойдётся на 200 тысяч дороже.

Напомним, на позапрошлой неделе гамма быстрых баварских моделей пополнилась первым в истории серийным универсалом М3 Touring.