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Новую Lada Iskra официально покажут в начале июня

28.05.2024 337 1 0

В новом семействе отечественной марки будет три модификации. Запуск серийного производства намечен на начало следующего года.

АВТОВАЗ официально объявил дату и место премьеры модели B-сегмента Lada Iskra: новинку впервые покажут 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кстати, российский автогигант второй год подряд выступит национальным партнером мероприятия.

В семейство Iskra войдут седан, универсал и кросс-универсал с соответствующей приставкой Cross. Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, «для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы». В компании также отметили, что дизайн выполнен в единой стилистике с актуальными Ладами, и что интерьер «гарантирует максимальное удобство и пространство» для водителя и пассажиров. В линейке Lada новая Iskra займет место между Granta (рекомендованная цена – от 699 900 рублей) и Vesta (от 1 239 900 рублей). Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года. И это пока все официальные подробности.

Патентные изображения седана Lada Iskra
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Патентные изображения седана Lada Iskra
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Патентные изображения седана Lada Iskra
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Патентные изображения седана Lada Iskra
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Анонс АВТОВАЗа сопровождает картинка, на которой запечатлен седан, спрятанный под покрывалом. Впрочем, внешность Искры уже не секрет – патентные изображения трех модификаций выложили в Сеть в начале текущего года. Кроме того, ранее Kolesa.ru опубликовал рендеры, созданные на базе тех изображений: четырехдверной Iskra, универсала и его кросс-версии.

Патентные изображения универсала Lada Iskra
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Патентные изображения универсала Lada Iskra
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Патентные изображения универсала Lada Iskra Cross
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Патентные изображения универсала Lada Iskra Cross
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Патентные изображения универсала Lada Iskra Cross
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Напомним, новое семейство было запланировано еще до ухода из России компании Renault: прежде считалось, что оно придет на смену Гранте. А «реинжинирингу», вероятно, подверглась платформа CMF-B (то есть речь идет об импортозамещенной версии). Больше информации о Lada Iskra появится после премьеры.

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1 комментарий
28.05.2024 18:27
Alexander Dvinskikh

Хэтчбек опять игнорировали.

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