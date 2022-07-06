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Теперь официально: анонсирована Toyota Crown нового поколения

06.07.2022 307 0 0

Экстерьер новинки японской марки ранее был рассекречен на патентных изображениях. Crown получит черты и седана, и кроссовера.

 

Toyota начала выпускать Crown ещё в 1955 году. За прошедшие годы модель успела четырнадцать раз сменить генерацию. Седан актуального пятнадцатого поколения появился в 2018-ом. Отметим, в некоторых предыдущих поколениях модель была представлена в кузовах купе, универсал, пикап, однако с двенадцатой генерации «корона» выпускается преимущественно для домашнего рынка в варианте «четырёхдверки». Совсем скоро японский производитель покажет Crown шестнадцатого поколения.

Сегодня на сайте Toyota появился официальный анонс: цифровая премьера Crown следующей генерации пройдёт через полторы недели, 15 июля. Известно, что новинка не будет традиционным седаном, а получит в том числе черты кроссовера. При этом предназначен этот автомобиль для глобального рынка. Так, предполагается, что до США модель доберётся летом 2023 года. В списке основных рынков помимо Штатов также числятся Япония и Китай.

Патентное изображение Toyota Crown нового поколения

Правда, в Поднебесной новые «короны» дебютировали сравнительно недавно – весной прошлого года. Речь идёт о Crown Kluger (кроссовер представляет собой перелицованный Toyota Highlander) и о Crown Vellfire (минивэн, сильно похожий на Toyota Alphard). Позже китайский рынок пополнит и новый кросс-седан японской марки.

Напомним, во второй половине прошлого месяца в Сети оказались патентные изображения Toyota Crown нового поколения. Судя по ним, модель скорее можно обозначить как кросс-фастбек, то есть седан с покатой кормой без чётко выраженного «третьего объёма», но с багажником, отделённым от салона. Позднее дизайнер Kolesa.ru создал несколько рендеров экстерьера будущей новинки.

Рендер Toyota Crown нового поколения

Предполагается, что дизайн передней части получит общие черты с электрокроссовером Toyota bZ4X, который был представлен осенью прошлого года. Ожидается, что у автомобиля будут более плавные линии по сравнению с нынешней версией. Одной из особенностей дизайна новой «четырёхдверки» станут крупные контрастные элементы кузова, в том числе на крышке багажника и частично на заднем бампере. Фонари соединят широкой полосой через всю ширину кормы. В центре этого элемента расположат «обычный» логотип Toyota, а спереди можно будет увидеть фирменную «корону».

Предполагается, что в основу новинки ляжет тойотовская платформа TNGA-K. По предварительным данным, длина составит 4930 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1540 мм; расстояние между осями, вероятно, будет равным 2850 мм. Официальной информации о технике пока нет. Ожидается, что у Toyota Crown будут версии с задним и полным приводом, а силовые установки окажутся гибридными – на базе «атмосферника» объёмом 2,5 литра и турбомотора объёмом 2,4 литра. Не исключено, что у модели будут модификации PHEV и HEV.

Ранее сообщалось, что в 2024 году у нового кросс-седана Toyota Crown появится в том числе и полностью электрическая силовая установка, подробностей о ней пока нет. Цена новинки будет объявлена позже, ожидается, что в США стартовая стоимость модели составит не менее 50 тыс. долларов.

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