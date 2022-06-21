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  • Совсем другая «корона»: новая Toyota Crown показалась на патентных изображениях

Совсем другая «корона»: новая Toyota Crown показалась на патентных изображениях

21.06.2022 273 0 0

Японские СМИ опубликовали патентные изображения Toyota Crown шестнадцатого поколения. Модель расстанется с консервативным амплуа и превратится в модное кросс- семейство, созданное с прицелом на глобальный рынок.

 

Нынешняя «пятнадцатая» Toyota Crown дебютировала в 2017 году, а у японских дилеров появилась в 2018-м и предлагается исключительно в кузове четырёхдверный седан с довольно консервативным дизайном. В прежних поколениях Toyota Crown существовала также в кузовах купе, универсал и даже пикап, но это всё осталось в прошлом, с двенадцатого поколения Crown — это только седан, ориентированный преимущественно на домашний рынок. Спрос на Toyota Crown в последние годы снижается (в прошлом году в Японии продано 21 000 шт., тогда как в 1990 году Crown разошёлся тиражом более 200 000 шт.) и модель в итоге могла тихо исчезнуть из ассортимента, но менеджмент японской компании решил подарить ей новую, куда более разностороннюю жизнь.

Toyota Crown пятнадцатого поколения
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Toyota Crown пятнадцатого поколения
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Весной прошлого года в Китае дебютировали новые Крауны — Crown Kluger (перелицованный кроссовер Toyota Highlander) и Crown Vellfire (вариация на тему минивэна Toyota Alphard), а для глобального рынка готовится полноценное шестнадцатое поколение. На патентных изображениях, всплывших в Сети на этой недели, показан кросс-седан, а точнее кросс-фастбек (седан с покатой кормой без чётко выраженного третьего объёма, но с отделённым от салона багажником).

Toyota Crown шестнадцатого поколения
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Toyota Crown шестнадцатого поколения
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Toyota Crown шестнадцатого поколения
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Японский журнал Bestcarweb сообщает, что новый Crown будет иметь длину чуть менее 5 м и предлагаться с задним либо полным приводом, а силовые установки будут гибридные — на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и 2,4-литрового бензинового турбомотора. Помимо седана в гамме якобы будут полноценный кроссовер и кросс-универсал, но Bestcarweb пока не зарекомендовал себя как надёжных источник — ошибок в его прогнозах и инсайдах было немало.

В свою очередь куда более надёжный в плане слухов Reuters в апреле сообщал, что кроссоверный Crown будет иметь как розеточные (PHEV), так и безрозеточные (HEV) гибридные модификации — они должны выйти на рынок летом 2023 года, а в 2024 году новый Crown будет предложен с чисто электрической силовой установкой. Главными рынками сбыта новой Toyota Crown станут Китай, США и Япония. Россия, возможно, и была в планах, но после начавшихся 24 февраля событий это стало уже неважно — теперь новая Toyota Crown представляет для нас исключительно умозрительный интерес.

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