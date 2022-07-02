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Toyota Crown следующего поколения: новые изображения

02.07.2022 640 0 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы патентные изображения будущей новинки японской компании, на которых мы можем увидеть все особенности модели, которая кардинальным образом изменится по сравнению с предыдущими поколениями.

 

Crown – старейший седан компании Toyota, первое поколение модели было представлено ещё в 1955 году. Сегодня на конвейере уже пятнадцатое поколение, премьера которого состоялась в 2017 году. До сих пор Краун является седаном с классической заднеприводной компоновкой, однако, судя по патентным изображениям, со следующей генерации эта традиция будет разрушена: на смену седану придёт кроссовер с кузовом, напоминающим по форме лифтбек (что-то вроде нового Peugeot 408, премьера которого также состоялась на прошлой неделе). При этом формально автомобиль останется седаном с отделённым от салона багажником.

Рендер новой Toyota Crown

Изменится и компоновка, которая теперь аналогична переднеприводным автомобилям с длинным передним свесом и очень маленьким расстоянием между передней осью и передними дверьми. Дизайн передней части будет перекликаться с электрическим кроссовером Toyota bZ4X, премьера которого состоялась осенью прошлого года. В целом же автомобиль получит более плавную стилистику, а форма бокового остекления напомнит сразу две французских модели с аналогичным кузовом – вышеупомянутый Peugeot 408 и родственный ему Citroen С5 Х. одной из характерных особенностей дизайна нового Крауна являются массивные контрастные элементы кузова, один из них полностью охватывает крышку багажника и частично задний бампер. Фонари по последней моде выполнены единым элементом во всю ширину кормы. Как минимум, одна из традиций модели Crown будет соблюдена: сзади автомобиль получит обычный логотип Toyota, в то время как спереди разместится фирменная «корона».

Рендер новой Toyota Crown

Ожидается, что длина новинки составит чуть менее 5 метров. Силовые установки будут гибридными на основе 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и 2,4-литрового бензинового турбомотора. В дальнейшем появится и полностью электрическая модификация.

Премьера новинки может состояться в течение этого года, а начало продаж запланировано на лето 2023 года.

Нынешняя Toyota Crown
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Нынешняя Toyota Crown
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Нынешняя Toyota Crown
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Сегодня в России роль легкового флагмана компании Toyota выполняет Camry. Базовая версия оснащается 150-сильным бензиновым 2.0 в паре с вариатором, в комплектации Стандарт такой автомобиль обойдётся в 2 498 000 рублей. 200-сильный вариант с мотором 2.5 и 8-ступенчатым «автоматом» оценивается минимум в 2 896 000 рублей. Самая же дорогая Camry комплектуется 3,5-литровым V6 (249 л.с.) и в топовой комплектации Executive Safety предлагается за 3 814 000 рублей.

Кстати, на днях Toyota обновила кроссовер RAV4 для Европы.        

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Toyota Toyota Crown

 

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