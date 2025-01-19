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Новый флагманский кроссовер Skoda: первые изображения

19.01.2025 699 0 0

На этой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии прототипов нового семиместного кроссовера Skoda, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о том, как он будет выглядеть.

О появлении нового флагманского кроссовера впервые было заявлено летом 2022 года, когда дебютировал концепт Vision 7S, являющийся также первенцем нового стиля чешского бренда. Несколько дней назад фотошпионами были замечены первые тестовые образцы уже серийного паркетника, которые демонстрируют некоторые особенности его внешнего вида.

Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
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Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
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Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
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По пропорциям грядущий кроссовер схож с концептом, при этом он получит и ряд отличий от последнего. Спереди сквозь камуфляжную плёнку проглядываются горизонтальные блоки фар (у концепта они вертикальные), расположенные на привычном месте. При этом характерная U-образная контрастная вставка под имитацией решётки, скорее всего, сохранится, и в неё могут быть встроены дополнительные элементы светотехники. Паркетник получит традиционные зеркала, аналогичные таковым на других новых кроссоверах компании. Отличительной особенностью же станут выдвижные дверные ручки, впервые для моделей Skoda. У концепта будут позаимствовано оригинальное оформление колёсных арок со слегка «оквадраченными» выштамповками, при том что сами арки будут круглыми. Сзади на шпионских фотографиях можно разглядеть сегменты Т-образных фонарей, которые визуально практически идентичны концепту.

Рендер нового семиместного кроссовера Skoda

Поскольку паркетник станет флагманским, его габариты будут этому соответствовать. Размеры серийной машины пока неизвестны, поэтому мы можем ориентироваться на показатели концепта: его длина составляет 5016 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1888 мм, колесная база – 3075 мм. Для сравнения, габариты нынешнего Skoda Kodiaq второго поколения: длина — 4758 мм, ширина — 1864 мм, высота — 1657 мм, расстояние между осями — 2791. Кроссовер, что вполне логично при таких размерах, сделают семиместным, а базироваться он будет на модульной электрической платформе MEB. Технические особенности пока не объявлены, однако можно ожидать, что некоторые силовые установки будут позаимствованы у обновлённого Skoda Enyaq, премьера которого состоялась на прошлой неделе.

Рендер нового семиместного кроссовера Skoda

Дебют нового кроссовера ожидается в следующем году. По предварительной информации, он может получить имя Space, что, конечно, пойдёт вразрез с нынешней системой наименований кроссоверов и электромобилей компании.

Напомним, в конце прошлого года был официально представлен бюджетный кроссовер Skoda Kylaq.

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