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Новый кроссовер GAC Aion V в брутальном имидже: рассекречен салон

20.06.2024 107 0 0

Если снаружи паркетник во втором поколении радикально преобразился, то внутри революционных решений нет. На домашний рынок модель выйдет в ближайшее время, новинку также планируют поставлять на экспорт.

Aion – это суббренд компании GAC, созданный несколько лет назад специально для «электричек». В апреле года нынешнего в рамках Пекинского автосалона состоялась премьера кроссовера Aion V второй генерации, но тогда показали машину с наглухо тонированными стеклами и запертыми дверями. Теперь же в Китае провели еще одну презентацию – уже полностью готовой модели. Одновременно опубликованы фирменные изображения интерьера. Напомним, предшественник в строю с 2020-го, а в 2021-м у электрокроссовера появилась версия с другим дизайном и «фамилией» Plus, которая впоследствии вытеснила исходный «просто» Aion V. Ну и еще у «первой» модели был аналог от Mitsubishi, но эта японская марка уже покинула КНР.

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Внешность переосмыслена: в новом поколении Aion V перестал быть похож на кроссвэн и обрел более мужественный облик. А вот салон выполнен в типичном для нынешних «китайцев» стиле. Паркетник сохранил отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, хотя первый планшет стал меньше – очевидно, главенствующая роль отведена проекционному дисплею. Новинке также достался двухэтажный центральный тоннель. Между передними креслами втиснут холодильник. В списке оборудования еще заявлены массажер сидений и панорамная крыша. А еще Aion V имеет комплекс ADiGO Pilot, в него входят пять радаров, одиннадцать камер и лидар.

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В основе паркетника лежит новая платформа AEP с 400-вольтовой электрической архитектурой. По сравнению с моделью предыдущей генерации электрокросс заметно «усох». Длина «второго» Aion V равна 4605 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2775 мм. Размеры прежнего Aion Plus: 4650/1920/1720 мм, расстояние между осями – 2830 мм.

По предварительным данным, кроссовер предложат с одним электромотором, у которого будет два варианта мощности: 204 или 224 л.с. Информации о батареях все еще нет, известно лишь, что новый Aion V сможет проехать до 750 км по китайскому циклу CLTC. Предшественник сейчас доступен с электродвигателем на 224 или 245 л.с., ассортимент батарей Плюса включает аж пять вариантов (от 54,37 до 80 кВт*ч), паспортная дальнобойность – от 400 до 600 км (но по устаревшему циклу NEDC).

В Китае прием заказов на Aion V нового поколения должны открыть уже в июле. Предыдущий Aion Plus сегодня стоит от 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу. Кстати, если предшественник присутствует в основном лишь на домашнем рынке, то новый Aion V изначально заявлен в качестве глобальной модели: в частности, его ждут в Юго-Восточной Азии. Не стоит исключать появление этого паркетника и в России – недаром же местное представительство GAC недавно зарегистрировало марку Aion.

Aion V Plus первого поколения
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Aion V Plus первого поколения
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Между тем в Поднебесной у «второго» Aion V позже появится брат от компании Toyota (японцы и китайцы давно сотрудничают) – кроссовер bZ3X, у которого свой дизайн.

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