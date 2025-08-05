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Новый кроссовер Jetour T1 готовится к старту продаж в России

05.08.2025 430 0 0

Бренд Jetour анонсировал расширение модельного ряда в РФ – покупателям скоро станет доступен брутальный кроссовер с индексом T1. Судя по всему, на первом этапе клиентам предложат чисто бензиновую модель.

О том, что в России в 2025-м официально появится кроссовер Jetour T1, принадлежащая компании Chery марка заявила еще в прошлом году. И вот близится дата запуска: на страницах российского подразделения Jetour в социальных сетях появился тизер модели. Анонс сопровождает сообщение: «Новая глава, новые эмоции, новые дороги, новые открытия – все это уже очень скоро». То есть старт продаж уже не за горами.

Тизер нового кроссовера Jetour для России

Напомним, в Китае кроссовер дебютировал в 2024-м в виде подзаряжаемого гибрида – там такой вариант зовется Jetour Shanhai T1. В начале текущего года на домашний рынок вышел чисто бензиновый SUV – уже под собственным именем Jetour Freedom. И примерно тогда же «традиционную» модель отправили на экспорт – просто как Jetour T1. Между собой гибридная и бензиновая версии также отличаются оформлением передней части: у первой модификации на радиаторной решетке расположены светодиодные «штрихи», у второй – крупная надпись Jetour. И именно «традиционный» T1 запечатлен на тизере российского офиса. При этом в рамках прошлогоднего анонса компания сообщала о планах привезти в Россию версию PHEV, но остались ли эти планы в силе – пока неизвестно.

Глобальный Jetour T1
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Глобальный Jetour T1
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Глобальный Jetour T1
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Глобальный Jetour T1
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Дизайн Jetour T1 выполнен в стиле старшего Jetour T2 – оба SUV имеют нарочито брутальный облик, а в салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы и необычный селектор трансмиссии.

Глобальный Jetour T1

Несмотря на статус младшей модели, T1 вовсе не маленький автомобиль: длина – 4705 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1843 мм. Колесная база глобальной версии составляет 2800 мм (показатель кроссовера для Китая – 2810 мм). Для сравнения, габариты нашего Jetour T2: длина с учетом запаски – 4785 мм, ширина – 2006 мм, высота – 1880 мм, расстояние между осями – те же 2800 мм.

Глобальный Jetour T1
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Глобальный Jetour T1
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Глобальный Jetour T1
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Для «мирового» Jetour T1 заявлены бензиновые турбочетверки 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (254 л.с.). Базовый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, машины с этим мотором имеют передний привод. Jetour T1 с 2.0T положены классический восьмиступенчатый автомат и полный привод. Какая техника будет у нашей модели – пока не объявлено.

Глобальный Jetour T1

В списке оборудования глобального кроссовера в зависимости от комплектации значатся: панорамная крыша, упомянутые выше экраны (10,25 и 12,8 дюйма соответственно), беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный или адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Глобальный Jetour T1
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Глобальный Jetour T1
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Больше подробностей о предназначенном для России Jetour T1 появится в ближайшее время. Очевидно, кроссовер окажется дешевле модели T2. Старший SUV у нас сегодня предложен с турбомотором 2.0 (245 л.с.), 7DCT или 8АТ, наш кроссовер по умолчанию полноприводный. Цена Jetour T2 без учета акций – от 3 959 000 рублей.

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