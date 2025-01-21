В конце прошлого года в Сети появились первые шпионские фотографии замаскированного прототипа, благодаря которым стало понятно, что немецкая компания всё же сделает новую А5 в привычном для неё пятидверном варианте кузова.

Модель А5 появилась в гамме Audi 2007 году. Изначально она была представлена в виде двухдверного купе, а через пару лет к нему добавился кабриолет и пятидверный лифтбек. Все эти типы кузова существовали и во втором поколении А5, которое дебютировало в 2016 году. Третья же генерация автомобиля, премьера которого состоялась летом прошлого года, стала одним из первых результатов новой системы наименований немецкого бренда: теперь все традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания отныне получат нечётные индексы, а чётные достанутся электромобилям. Таким образом, под именем А5 теперь предлагается по сути модель А4 нового поколения с вариантами кузова седан и универсал. При этом недавно Audi удивила, выпустив на дороги прототип автомобиля в третьем варианте кузова, который, по всей видимости, получит фирменную приставку Sportback.

Audi A5 Sportback второго поколения 1 / 3 Audi A5 Sportback второго поколения 2 / 3 Audi A5 Sportback второго поколения 3 / 3

Тестовый образец на фотографиях на первый взгляд очень похож на новый седан А5 при этом можно заметить, что уже проглядывается новая решётка радиатора во всю высоту передней части, при этом фары аналогичны седану и универсалу. Ещё более существенные различия наблюдаются сбоку, так как в новом варианте автомобиль получит безрамочные двери, как было у первых двух поколений А5. Немного увеличатся окошки за задними дверьми, заднее стекло станет более покатым, оно получит скруглённые нижние углы, а верхние сделают прямыми (у седана всё наоборот). Проще всего же новую версию распознать сзади, так как ниша номерного знака будет перенесена на задний бампер, что совершенно нехарактерно для моделей компании. Также отметим существенно увеличенные патрубки выхлопной системы.

Рендер нового Audi A5 Sportback

Audi A5 третьей генерации построена новой платформе Premium Platform Combustion (PPC). Основным силовым агрегатом, как ожидается, станет 2,0-литровый бензиновый турбомотор в различных вариантах форсировки. По предварительной информации, новый вариант кузова может быть ориентирован на рынок Китая.

Рендер нового Audi A5 Sportback

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Премьера новинки может состояться в течение этого года. Между тем, пару месяцев назад дебютировал ещё один вариант новой А5 — длиннобазный седан A5L для того же китайского рынка.